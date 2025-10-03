Euroleague: Για το 2/2 κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Παναθηναϊκός

Μετά την νίκη της πρεμιέρας επί της Μπάγερν Μονάχου, ο Παναθηναϊκός θέλει απόψε(21:15) να κάνει το 2/2 στη φετινή Euroleague, υποδεχόμενος την Μπαρτσελόνα στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Εν όψει της αναμέτρησης, ο προπονητής του «τριφυλλιού», Εργκίν Αταμάν, έχει δηλώσει: «Έρχονται από μία μεγάλη ήττα, αλλά έχουν πολύ καλό ρόστερ και πολύ έμπειρους παίκτες. Σε ατμόσφαιρες σαν του ΟΑΚΑ, τόσο έμπειροι παίκτες έρχονται με πολύ ισχυρή νοοτροπία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι και να έχουμε τη σωστή νοοτροπία. Πάντα τα παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα είναι δύσκολα. Θυμάμαι ότι πέρυσι νικήσαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο και θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι».

Στο Telekom Center Athens θα βρεθούν για να διευθύνουν την αναμέτρηση οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μιλιβόγε Γιόβτσιτς και Σάσο Πέτεκ.