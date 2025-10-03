Γυναίκες, οπαδοί και καταναλώτριες: η οικονομία που αλλάζει τον αθλητισμό

Ο κόσμος του αθλητισμού αντιμετωπίζει μια μετατόπιση παραδείγματος που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί: οι γυναίκες όχι μόνο αντιπροσωπεύουν ένα αυξανόμενο κοινό, αλλά κι έναν κρίσιμο οικονομικό μοχλό, ικανό να επαναπροσδιορίσει τους κανόνες της παγκόσμιας αθλητικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με την έκθεση «The Collective Economy: Her Fandom, Her Buyering Power», έως το 2048 οι γυναίκες θα ελέγχουν 100 τρισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιο πλούτο, ενώ μέχρι το 2030 θα ελέγχουν το 75% των παγκόσμιων διακριτικών δαπανών και το 85% των αποφάσεων αγορών των νοικοκυριών.

Η παγκόσμια αγορά, η οποία εκτιμάται ότι θα αξίζει 602 δισεκατομμύρια δολάρια ως το 2030, δεν μπορεί να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της χωρίς πραγματική επένδυση στον γυναικείο οπαδισμό.

Οικονομική δύναμη

Οι γυναίκες είναι προσεκτικές, συνειδητές και καταναλώτριες με γνώμονα την αξία. Δεν βιώνουν τον αθλητισμό ως απλή ψυχαγωγία, αλλά τον συνδυάζουν με την ταυτότητα, την οικογένεια και την κοινότητα.

Το 91% των γυναικών οπαδών πιστεύει ότι είναι απαραίτητο οι μάρκες να υποστηρίζουν κοινωνικούς σκοπούς.

Το 32% αναζητά εταιρείες που έχουν δεσμευτεί για περιβαλλοντική δράση.

Το 68% αξιολογεί θετικά τις μάρκες χορηγών της ομάδας του.

Το 59% έχει ήδη αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες από έναν χορηγό για να υποστηρίξει έναν σύλλογο ή έναν αθλητή.

Ο αθλητισμός των νέων, τομέας στον οποίο μητέρες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, αποτιμάται σε 77 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Ένα κενό που κοστίζει δισεκατομμύρια

Το 93% των γυναικών παγκοσμίως λένε ότι οι αθλητικοί οργανισμοί δεν τις καταλαβαίνουν πραγματικά, ενώ το 70% διατείνεται πως οι μάρκες δεν επικοινωνούν αποτελεσματικά μαζί τους.

Τα δεδομένα είναι ακόμη πιο κρίσιμα αν λάβουμε υπόψη ότι:

Το 72% πιστεύει ότι τα ανδρικά πρωταθλήματα είναι ανίκανα να προσελκύσουν τις γυναίκες.

Το 66% δίνει την ίδια αρνητική αξιολόγηση στα γυναικεία πρωταθλήματα.

Ένα πραγματικό «τυφλό σημείο», που στερεί από την αθλητική βιομηχανία πιθανά έσοδα. Οποιαδήποτε έλλειψη επενδύσεων σε αυτό το τμήμα ισοδυναμεί με απώλεια μεριδίου στην πιο πολλά υποσχόμενη αγορά.

Επίσης, η έκθεση υπογραμμίζει πώς η αθλητική κατανάλωση από τις γυναίκες είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το οικογενειακό πλαίσιο:

Το 95% των γυναικών οπαδών λένε ότι η οικογένεια επηρεάζει τις καθημερινές τους αποφάσεις.

Μεταξύ των μητέρων, το ποσοστό αυξάνεται στο 97%.

Η σύγκριση των γενεών

Το γυναικείο κοινό δεν είναι ομοιογενές και ποικίλλει ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα:

Millennials: Αντιπροσωπεύουν τον καρδιακό παλμό, συμμετέχουν σε ζωντανές εκδηλώσεις και αποτελούν τον πιο δεκτικό στόχο για χορηγίες.

Gen Z: Ένα «υβριδικό» κοινό, τόσο θεατές όσο και συμμετέχοντες (το 65% αθλείται τακτικά). Απαιτούν αυθεντικότητα, διαφάνεια και συμπερίληψη, τιμωρώντας όσους δεν τα παρέχουν.

Gen X και Boomers: Διαθέτουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη αλλά αισθάνονται αγνοημένες. Δεν αναζητούν πλέον gadgets ή εμπορεύματα, αλλά εμπειρίες, προνομιακή πρόσβαση και σχέσεις με συλλόγους.

Συμπέρασμα; Ο αθλητισμός του μέλλοντος θα οριστεί από την ικανότητα αναγνώρισης κι εκτίμησης των γυναικών ως κεντρικών φιλάθλων και καταναλωτών, όχι ως δευτερεύον τμήμα.

Το μήνυμα είναι σαφές: δεν θέλουν να προσαρμοστούν σε ένα προϋπάρχον ανδρικό πρότυπο, αντίθετα, απαιτούν από το αθλητικό σύστημα να προσαρμοστεί σε αυτές.

