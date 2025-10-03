Logo Image

Conference League: Ο Κοβάσεβιτς πλήγωσε την ΑΕΚ

Η Ένωση ηττήθηκε απόψε από την Τσέλιε με 3-1, με τον σέντερ φορ των Σλοβένων να σκοράρει τρεις φορές

Αρνητική πρεμιέρα για την ΑΕΚ στην League phase του Conference League, καθώς ηττήθηκε από την Τσέλιε εκτός έδρας με 3-1. H Ένωση πλήρωσε ακριβά την ανασταλτική της συμπεριφορά, δίνοντας την δυνατότητα στο Φράνκο Κοβάσεβιτς να σκοράρει τρεις φορές.

Η ΑΕΚ έκανε το ιδανικό ξεκίνημα στην αναμέτρηση, καθώς άνοιξε το σκορ μόλις στο 7′. Μετά από πάσα του Ελίασον, ο Κουτέσα σούταρε από απόσταση, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στο πλεκτό. Στο 34′ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν όταν ο Λισάκοβιτς σούταρε, η μπάλα έφτασε στον Κοβάσεβιτς κι εκείνος με πλασέ νίκησε τον Στρακόσα.

Ο Κοβάσεβιτς αποτέλεσε άλυτη πρόβλημα για την Ένωση και στο 55′ έβαλε μπροστά στο σκορ την Τσέλιε. Ο Στρακόσα έβγαλε το σουτ του Ιοσίφοβ, ο πρώτος σκόρερ των Σλοβένων ήταν εκεί και σε κενό τέρμα έγραψε το 2-1.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει και στο 59′ ο Λέμπαν έδιωξε το σουτ του Κοϊτά ενώ το ίδιο έκανε και σε σουτ του Κουτέσα στο 69′.

Η ομάδα του Νίκολιτς έδειχνε κοντά στο γκολ αλλά από μία αμυντική αδράνεια δέχθηκε το 3-1 από τον Κοβάσεβιτς που διαμόρφωσε το τελικό σκορ με χατ-τρικ στο 82′.

Στις καθυστερήσεις η ΑΕΚ έχασε ευκαιρίες να μειώσει με τον Γκατσίνοβιτς, ο Στρακόσα απέτρεψε το 4-1 του Ιοσίφοβ και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στη Σλοβενία.

