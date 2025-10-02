Euroleague: Η Ρεάλ τιμώρησε τον διπρόσωπο Ολυμπιακό

Καταιγιστικός στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός, όταν και πέτυχε 53 πόντους, κατάρρευσε στην επανάληψη, ξέμεινε από δυνάμεις και ηττήθηκε στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ με 89-77.

Ήταν η πρώτη ήττα των «ερυθρόλευκων» στην εφετινή διοργάνωση, σε μια δύσκολη γι΄ αυτούς εκκίνηση από την ιβηρική χερσόνησο, από την οποία θα επιστρέψουν πάντως με τη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στην Μπασκόνια, μετά από την πρώτη «διπλή» εβδομάδα της Ευρωλίγκας.

Οι Πειραιώτες ήταν απολαυστικοί στο πρώτο μέρος, όταν με εκπληκτική ευστοχία στο ξεκίνημα (7/7 τρίποντα) προηγήθηκαν με 11-4, 17-9, 29-19 και 53-47 στο ημίχρονο, με τον Ντόρσεϊ να έχει ήδη σκοράρει 16 πόντους!

Με καλάθι του Αμπάλδε η Ρεάλ προηγήθηκε 62-61 στο 25΄, όμως με τον Μιλουτίνοβ να κυριαρχεί στις δύο ρακέτες ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο +5 (69-64) στο τέλος του τρίτου.

Η «Βασίλισσα» μπήκε… φουριόζα στην τελευταία περίοδο και με σερί 10-0 προσπέρασε αυτή με πέντε πόντους, αφού οι παίκτες τοτ Γιώργου Μπαρτζώκα έμειναν χωρίς σκορ για 5΄:40΄΄.

Με τέσσερις πόντους από Φουρνιέ και Γουόκαπ ο Ολυμπιακός μείωσε σε 74-73 στο 36΄ αλλά Χεζόνια και Καμπάσο «υπέγραψαν» το 80-73 στο 38΄ και ουσιαστικά έκριναν τον αγώνα.

Ο Ντόρσεϊ σταμάτησε στους 20 πόντους (2/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 4/5 βολές), ο Φουρνιέ μέτρησε 14, ο Βεζένκοβ 13 και ο Μιλουτίνοβ 10 για την πειραϊκή ομάδα, που δεν είχε διαθέσιμους Έβανς και Νιλικίνα, παίζοντας με μοναδικό πλέι μέικερ τον Γουόκαπ.

Για τη Ρεάλ ο Χεζόνια πέτυχε 18 πόντους (5/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ο Ντεκ 13 και ο Καμπάσο 9, με 8 ασίστ και χωρίς λάθος!