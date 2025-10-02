Europa League: Άνευ όρων παράδοση του ΠΑΟΚ στο Βίγκο

Ο ΠΑΟΚ είχε εξ ορισμού δύσκολη αποστολή τη 2η αγωνιστική του Europa League (League Phase) αντιμετωπίζοντας την Θέλτα στη Γαλικία, αλλά φάνηκε ότι θα μπορούσε να αποκομίσει κάτι όταν προηγήθηκε.

Τελικά οι ελπίδες του «Δικέφαλου» αποδείχθηκαν φρούδες καθώς δέχθηκε την ισοφάριση λίγο πριν το ημίχρονο, για να γίνει στο δεύτερο έρμαιο στις επιθετικές διαθέσεις μιας γρήγορης και τεχνικής ομάδας και να ηττηθεί με 3-1.

Οι Γαλιθιανοί είχαν συντριπτική κατοχή της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο και πίεσαν πολύ τον «Δικέφαλο», που όμως κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο «Μπαλαΐδος» ενάντια στη ροή του αγώνα, κι ενώ ο Παβλένκα είχε «κατεβάσει ρολά» ως εκείνο το σημείο.

Ήταν το 37ο λεπτό όταν ο Κωνσταντέλιας έκλεψε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή και προσπάθησε να σκοράρει από πλάγια θέση. Ο Ράντου απέκρουσε αλλά στο ριμπάουντ πρώτος πήγε ο Γιακουμάκης για το 0-1.

Η Θέλτα «πάγωσε», αλλά δευτερόλεπτα πριν οι ομάδες πάνε στα αποδυτήρια ο Μινγκέθα βρήκε με εξαιρετική σέντρα τον Ιάγκο Άσπας και ο 38χρονος αρχηγός ισοφάρισε με κεφαλιά, στο 45΄+2.

Οι Ισπανοί έφτασαν στην ανατροπή στο 53ο λεπτό, όταν ο Παβλένκα δίστασε και δεν βγήκε σε μια μπαλιά προς τον Σβέντμπεργκ, απέκρουσε την προσπάθεια του Σουηδού αλλά η μπάλα κατέληξε στον Ιγκλέσιας που έγραψε το 2-1 σε άδεια εστία.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ είπε «όχι» στον Σβέντμπεργκ και στο 63΄, σε μια από τις λιγοστές ευκαιρίες των φιλοξενούμενων, ο Κωνσταντέλιας δοκίμασε ένα τεχνικό σουτ στέλνοντας την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ράντου.

Η πασιφανής ανωτερότητα της Θέλτα επισφραγίστηκε με ένα τρίτο γκολ στο 70ό λεπτό, με τον Σβέντμπεργκ να ευστοχεί αυτή τη φορά προ του Παβλένκα και να κάνει το 3-1.

Ο «Δικέφαλος» έχασε την τελευταία ευκαιρία να μειώσει και να βάλει πίεση στους Ισπανούς όταν η κεφαλιά του Τσάλοφ στη σέντρα του Ζίβκοβιτς έφυγε μόλις άουτ, στο 81΄.