Europa League: Ιδανικός αυτόχειρας ο Παναθηναϊκός – Ηττα με 2-1 από την Go Ahead Eagles στο OAKA

Ο Παναθηναϊκός πέταξε στα σκουπίδια την νίκη στη πρεμιέρα της Βέρνης, καθώς ηττήθηκε απόψε στο ΟΑΚΑ από την Γκο Αχέντ Ινγκλς με 2-1 σε ένα παιχνίδι όπου ήταν ανώτερος και έπρεπε να το είχε… καθαρίσει.

Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μέρος ήταν το αφεντικό πάνω στο χορτάρι, έχοντας συντριπτική κατοχή της μπάλας, 18 τελικές, 4-5 μεγάλες στιγμές αλλά όχι την ουσία. Το γκολ.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε με τον Σφιντέρσκι στο 11′ ενώ στο 13′ ο Τετέ νικήθηκε από τον Ντε Μπούσερ. Στο 15′ ο Τουμπά δεν βρήκε στόχο.

Στο 28′ ο κίπερ των Ολλανδών είχε την λύση στη τελική του Τσέριν ενώ στο 45′ και πάλι ο Ντε Μπούσερ απέκρουσε το υπέροχο σουτ του Τετέ.

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ που αναζητούσε και άξιζε στο 56′, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τετέ, ο Σφιντέρσκι με κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

Στο 74′ ο Τζούρισιτς νικήθηκε από τον Ντε Μπούσερ και κάπου εκεί ήταν σαν να έφυγε από το γήπεδο η ομάδα του Κόντη.

Στο 75′ ο Σμιτ με προβολή έφερε το παιχνίδι στα ίσια και έξι λεπτά αργότερα πάλι με τον ίδιο τρόπο, ολοκλήρωσε την ανατροπή των Ολλανδών που με δύο στιγμές κατάφεραν να φύγουν νικητές από την Αθήνα.