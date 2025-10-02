Logo Image

Με τον Μπόρζες ξεκινά στο Πεκίνο ο Τσιτσιπάς

Αθλητικά

Με τον Μπόρζες ξεκινά στο Πεκίνο ο Τσιτσιπάς

EPA/Sander Koning

Ο Έλληνας τενίστας έχασε το Πεκίνο αλλά θα συμμετάσχει στο προτελευταίο Masters της σεζόν

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα λάβει μέρος στο τουρνουά της Σανγκάης, στην Κίνα.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στο Πεκίνο, λόγω τραυματισμού στη μέση, αλλά θα παίξει στο προτελευταίο Masters της σεζόν.

Ο Έλληνας τενίστας πέρασε χωρίς αγώνα τον πρώτο γύρο και θα παίξει το Σάββατο με τον Πορτογάλο Νούνο Μπόρζες, ο οποίος νίκησε τον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ.

Αν προκριθεί, στον τρίτο γύρο ο Τσιτσιπάς θα παίξει πολύ πιθανά με τον Κάρεν Χατσάνοφ, ενώ στη φάση των «16» ενδέχεται να συναντήσει τον Άλεξ Ντε Μινόρ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube