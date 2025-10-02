Με τον Μπόρζες ξεκινά στο Πεκίνο ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα λάβει μέρος στο τουρνουά της Σανγκάης, στην Κίνα.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στο Πεκίνο, λόγω τραυματισμού στη μέση, αλλά θα παίξει στο προτελευταίο Masters της σεζόν.

Ο Έλληνας τενίστας πέρασε χωρίς αγώνα τον πρώτο γύρο και θα παίξει το Σάββατο με τον Πορτογάλο Νούνο Μπόρζες, ο οποίος νίκησε τον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ.

Αν προκριθεί, στον τρίτο γύρο ο Τσιτσιπάς θα παίξει πολύ πιθανά με τον Κάρεν Χατσάνοφ, ενώ στη φάση των «16» ενδέχεται να συναντήσει τον Άλεξ Ντε Μινόρ.