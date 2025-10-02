Η FIFA δεν σκοπεύει να αποβάλει το Ισραήλ

Η FIFA, που συνεδρίασε την Πέμπτη στη Ζυρίχη ως Συμβούλιο, δεν έλαβε απόφαση σχετικά με τον πιθανό αποκλεισμό του Ισραήλ από διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, όπως ζήτησαν και υποστήριξαν αρκετές εθνικές ομοσπονδίες, συμπεριλαμβανομένης της Παλαιστινιακής.

Υπό το φως των παγκόσμιων εντάσεων και των γεωπολιτικών συγκρούσεων, στην εναρκτήρια ομιλία του ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, υπογράμμισε τη σημασία προώθησης της ειρήνης και της ενότητας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της τρέχουσας κατάστασης στη Γάζα.

«Οι σκέψεις μας είναι με όσους υποφέρουν από τις πολλές συγκρούσεις που υπάρχουν στον κόσμο σήμερα, και το πιο σημαντικό μήνυμα που μπορεί να μεταφέρει το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή είναι αυτό της ειρήνης και της ενότητας», είπε.

Για να συμπληρώσει, λέγοντας ότι «η FIFA δεν μπορεί να λύσει γεωπολιτικά προβλήματα, αλλά μπορεί και πρέπει να προωθήσει το ποδόσφαιρο παγκοσμίως αξιοποιώντας τις ενωτικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ανθρωπιστικές αξίες της».

