Μουντιάλ 2026: Οι ΗΠΑ αρνούνται την παρουσία ιρανικής αντιπροσωπείας στην κλήρωση

Λίγες μέρες μετά την έντονη αντίδραση που προκάλεσε η ανακοίνωση ότι οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε διαφορετικές πόλεις, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προκαλούν νέα αναταραχή.

Ο λόγος; Ενημέρωσαν την Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFI) ότι δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για την κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί στις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσινγκτον, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Αμίρ-Μεχντί Αλαουί, σε σχόλια που ανέφερε το RTBF.

Η FFI σκοπεύει να ζητήσει εξηγήσεις από τη FIFA κι ελπίζει ότι ο πρόεδρος Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος είναι κοντά στον Τραμπ, θα αναιρέσει αυτήν την απόφαση.

«Είναι το τουρνουά της FIFA, είναι η δικαιοδοσία της FIFA, είναι η FIFA που λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις», δήλωσε ο Βίκτορ Μονταλιάνι, πρόεδρος της CONCACAF, κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο Λονδίνο.

«Με όλο τον σεβασμό προς τους σημερινούς παγκόσμιους ηγέτες, το ποδόσφαιρο είναι μεγαλύτερο από αυτούς και θα διαρκέσει περισσότερο από τα καθεστώτα τους, τις κυβερνήσεις τους και τα συνθήματά τους».

