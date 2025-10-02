Οι «νεότερες» ομάδες σε 69 πρωταθλήματα παγκοσμίως

Η 515η εβδομαδιαία δημοσίευση του CIES Football Observatory κατατάσσει ομάδες από 69 πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τη μέση ηλικία των συνθέσεων που αγωνίστηκαν στην τρέχουσα εγχώρια σεζόν πρωταθλήματος.

Χωρίς τις ομάδες Β, η χαμηλότερη συνολική τιμή καταγράφηκε για τη λετονική FK Μέτα (20,96 έτη), ενώ η υψηλότερη μετρήθηκε για την Χαλέι FC της Σαουδικής Αραβίας (31,62 έτη).

Στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οι ομάδες που αγωνίστηκαν, μέχρι στιγμής, με τις νεότερες συνθέσεις είναι οι: Τσέλσι (24,36 έτη), Μπαρτσελόνα (25,22), Στρασμπούρ (21,45), Άιντραχτ Φρανκφούρτης (24,48) και Πάρμα (24,26).

Η εφημερίδα Post παρουσιάζει επίσης το ποσοστό των λεπτών συμμετοχής ανά ηλικιακή κατηγορία (≤21, 22-25, 26-29, ≥30).

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, είναι η ομάδα που συμμετέχει στο Champions League κι έχει το υψηλότερο ποσοστό λεπτών συμμετοχής από παίκτες ηλικίας 30 ετών και άνω (46,8%, έως 84,5% για παίκτες άνω των 26 ετών), μπροστά από την Μπάγερν Μονάχου (36,0% και 70,3% αντίστοιχα). Αυτά τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλότερα για την κάτοχο του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν: 3,0% και 23,4%.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα, τη «νεότερη» ομάδα έχει να επιδείξει ο Παναιτωλικός με μέσο όρο ηλικίας τα 26,03 έτη. Ακολουθούν οι Πανσερραϊκός (26,71), Ολυμπιακός (26,89), Λεβαδειακός (27,92), ΟΦΗ (28), Άρης (28,38), Βόλος (28,45), Παναθηναϊκός (28,99), ΑΕΚ (29), ΑΕΛ (29,29), Ατρόμητος (29,47), Κηφισιά (29,59), Αστέρας Τρίπολης (30,47) και ΠΑΟΚ (30,63).

Συνολικά, η Σούπερ Λίγκα κατέχει την 45η θέση (στις 50) σε αυτή την άτυπη κατάταξη των μεγάλων εθνικών πρωταθλημάτων παγκοσμίως με συνολικό μέσο όρο τα 28,6 έτη, όσο η Κύπρος και η Σαουδική Αραβία.

Πιο «γερασμένη» λίγκα στον πλανήτη είναι η κινεζική (29,3), ακολουθούμενη από Περού (29,1) και Χιλή (28,7).

Αντίθετα, το πιο νεανικό πρωτάθλημα έχει να επιδείξει η Σλοβενία με 24,8 έτη μέσο όρο, κερδίζοντας στο… νήμα το Βέλγιο (24,9).

Από εκεί και ύστερα, το Τοπ-10 συμπληρώνουν, κατά σειρά αναφοράς, οι Ολλανδία (25,5), Νορβηγία (25,7), Γαλλία (25,8), Αυστρία (25,8), Πορτογαλία (25,8), Φινλανδία (25,8), Ουκρανία (25,9) και Σερβία (25,9).