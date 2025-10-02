Σημαντική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη

Στην ευρωπαϊκή μάχη μπαίνουν απόψε τρεις ελληνικές ομάδες στο Europa και το Conference League, με στόχο να φτιάξουν την συνέχειά τους στις διοργανώσεις αλλά και να δώσουν βαθμό στον ελληνικό συντελεστή της UEFA.

Στις 19:45 στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Go Ahead Eagles, όπου μετά το πέρασμα από την Βέρνη θέλει να κάνει το 2/2 στη League phase του Europa League.

Στην ίδια διοργάνωση στις 22:00 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Θέλτα και θέλει να βάλει τέλος σε ένα σερί τεσσάρων ανεπιτυχών αποτελεσμάτων.

Την ίδια ώρα η ΑΕΚ κάνει πρεμιέρα στο Conference League, καθώς κοντράρεται εκτός έδρας με την Τσέλιε.

Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-GO AHEAD EAGLES(19:45, COSMOTE SPORT 3 HD).

ΤΣΕΛΙΕ-ΑΕΚ (22:00, COSMOTE SPORT 5 HD),

ΘΕΛΤΑ-ΠΑΟΚ (22:00, ANT1, COSMOTE SPORT 4 HD)