Champions League: Έπεσε μαχόμενος στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έμεινε ζωντανός στο κυνήγι ενός καλού αποτελέσματος μέχρι και τα τελευταία λεπτά στο Λονδίνο, κοίταξε στα μάτια την Άρσεναλ αλλά η ποιότητα των Άγγλων στο δημιουργικό κομμάτι έκανε την διαφορά και τους οδήγησε στην νίκη με 2-0 απόψε στο Emirates.

Η Άρσεναλ ξεκίνησε πολύ δυνατά το παιχνίδι και μόλις στο 2′ απείλησε με κεφαλιά του αμαρκάριστου Μαρτινέλι που πέρασε ελάχιστα μακριά από τα δοκάρια του Τζολάκη. Η υπεροχή των γηπεδούχων καρποφόρησε στο 13′. Ο Γιόκερες σημάδεψε το δοκάρι του Ολυμπιακού και από κοντά ο Μαρτινέλι άνοιξε το σκορ για τους Λονδρέζους.

Όσο περνούσε η ώρα, οι Πειραιώτες ισορροπούσαν και στο 20′ έφτασαν κοντά στην ισοφάριση. Το σουτ του Ποντένσε, όμως, έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Ράγια.

Οι γηπεδούχοι είχαν καλές στιγμές επίσης με Γιόκερες στο 31′ και το 41′, όπως και με τον Τροσάρ στο 42′, με τους φιλοξενούμενους να απειλούν με κεφαλιά του Ελ Καμπί στο 37′ που πέρασε άουτ.

Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός ισορρόπησε, είχε σπουδαίες αμυντικές αντιδράσεις, με τον Τροσάρ να αστοχεί στο 54′ και στο 68′ να βλέπει τον Πιρόλα να διώχνει πριν η μπάλα καταλήξει στο βάθος της εστίας.

Στο 85′ ο Έντεγαρντ έχασε διπλή στιγμή, με τον Τζολάκη να διώχνει αρχικά το πλασέ του αρχηγού των Άγγλων κι έπειτα τον Ρέτσο να βάζει σωτήρια προβολή.

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το πάλεψαν μέχρι τέλους και στο 86′ ο Ράγια είπε ”όχι” σε ενέργεια του Τσικίνιο εντός περιοχής ενώ δύο λεπτά αργότερα μπλόκαρε την κεφαλιά του Ελ Καμπί.

Οι όποιες ελπίδες των ”ερυθρολεύκων” εκμηδενίστηκαν στο 92′ όταν ο Σάκα νίκησε από πλάγια θέση τον Τζολάκη για το τελικό 2-0 της αναμέτρησης.

Μετά από δύο αγωνιστικές στο Champions League, ο Ολυμπιακός έχει έναν βαθμό και την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στις 21/10 στη Βαρκελώνη.