Υπό κρατική εποπτεία η Κασίμπασα στην Τουρκία

Η Κασίμπασα, ομάδα της Super Lig, τέθηκε υπό κρατική επιμέλεια και οι εισαγγελείς εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον ιδιοκτήτη της, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η κίνηση έγινε λίγες ημέρες αφότου οι εισαγγελείς διέταξαν την κράτηση του ιδιοκτήτη Τουργκάι Τσινέρ με κατηγορίες όπως ξέπλυμα χρήματος, απάτη και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Ο Τσινέρ παραμένει στο εξωτερικό και δεν έχει συλληφθεί.

Αρκετές από τις εταιρείες του, συμπεριλαμβανομένων των Park Holding και Silopi Electric, τέθηκαν επίσης υπό τον έλεγχο του κρατικού ταμείου ασφάλισης καταθέσεων (TMSF).