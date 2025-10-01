Οδηγός στην κούρσα των σκόρερ ο Κέιν

Ο Χάρι Κέιν, ο οποίος έχει σημειώσει 10 γκολ σε πέντε αγώνες της Μπουντεσλίγκα, προηγείται στον πίνακα με τους κορυφαίους σκόρερ στην Ευρώπη.

Ακολουθούν ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Κιλιάν Μπαπέ. Ο 25χρονος Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έχει πετύχει οκτώ γκολ σε πέντε αγώνες, όσα και ο Γάλλος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης.

Από εκεί και ύστερα, την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν κατά σειρά οι:

Αλεξέι Μπατράκοφ (Λοκομοτίβ Μόσχας, 8 γκολ), Μίρλιντ Ντάκου (Ρούμπιν Καζάν, 8), Χούλιαν Άλβαρες (Ατλέτικο Μαδρίτης, 6), Αγιάσε Ουέντα (Φέγενορντ, 6), Μαξίμ Γκλουσένκοφ (Ζενίτ, 6), Πέταρ Ράτκοφ (Σάλτσμπουργκ, 6), Μπρινιόλφουρ Βίλουμσον (Γκρόνινγκεν, 5).