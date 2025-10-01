Logo Image

Γερμανός διαιτητής στο ντέρμπι της Τούμπας

Η επιτροπή της ΕΠΟ όρισε τον Γερμανό Χαρμ Όσμερς στον αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας όρισε τον Γερμανό Χαρμ Όσμερς διαιτητή στο κυριακάτικο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, για την 6η αγωνιστική στη Σούπερ Λίγκα.

Ο 40χρονος διαιτητής θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Σάαλ και Γκίτελμαν, 4ος ορίστηκε ο Φωτιάς και στο VAR θα είναι ο Γερμανός Πφέιφερ με βοηθό τον Τζήλο. Στο παιχνίδι Παναθηναϊκός-Ατρόμητος ορίστηκε ο Πολυχρόνης και στη συνάντηση Κηφισιά-ΑΕΚ ο Βεργέτης.

Τις υπόλοιπες συναντήσεις της 6ης ημέρας θα διευθύνουν οι: Πανσερραϊκός-Αστέρας ο Κουκουλάς, ΟΦΗ-Άρης ο Τζήλος, Λάρισα-Βόλος ο Παπαπέτρου, Λεβαδειακός-Παναιτωλικός ο Κόκκινος.

