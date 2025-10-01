Νίκολιτς: Ήρθαμε για να παίξουμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί

Στη δύναμη και την ποιότητα μιας ομάδας, της Τσέλιε, η οποία πέρυσι έφτασε ως τα προημιτελικά του Conference League, εστίασε ο Μάρκο Νίκολιτς μιλώντας για τον αυριανό (2/10, 22:00) αγώνα στη Σλοβενία, στην πρεμιέρα της League Phase της διοργάνωσης.

Ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης υπογράμμισε τη σημασία που έχει για την ομάδα του η συλλογή βαθμών από το ξεκίνημα της παρούσας φάσης, ενώ διαβεβαίωσε ότι ο Γκρούγιτς είναι πλέον για να βοηθήσει άμεσα την ομάδα του.

«Αν καταφέρεις και πάρεις τη νίκη ξεκινάς με το δεξί και ανοίγει ο δρόμος για μια καλή πορεία. Αύριο παίζουμε με έναν αντίπαλο που τον γνωρίζω καλά. Είναι ένας αντίπαλος που πέρυσι έφτασε στους οκτώ του Conference League κι αυτή τη στιγμή βρίσκεται με μεγάλη διαφορά στην κορυφή του πρωταθλήματος», σχολίασε ο Νίκολιτς.

«(Η Τσέλιε) είναι πολύ καλή με την μπάλα στα πόδια, στο transition και θα έλεγα ότι παίζουν ένα άγριο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο που παίζουν δέχονται και πολλά γκολ. Γι’ αυτό εμείς θα πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας, να μην πέσουμε στη παγίδα του ρυθμού τους. Θέλω να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα έχουμε ένα ανταγωνιστικό ματς απέναντι σε μία ανταγωνιστική ομάδα».

Για την κατάσταση του Γκρούγιτς είπε: «Είναι έτοιμος, δεν ξέρω όμως αν θα ξεκινήσει στην 11αδα. Είναι όμως έτοιμος για να συμμετάσχει. Γνωρίζουμε και έχουμε συζητήσει μαζί του την υψηλή του ποιότητα και την επαγγελματική εμπειρία που έχει μέσα στο γήπεδο. Εχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις ικανότητές του».

Όσο για την ετοιμότητα του Γκατσίνοβιτς, απάντησε: «Για να είναι εδώ φυσικά και είναι έτοιμος. Έχει πιθανότητες να παίξει. Όσο χρόνο μπορεί μετά από τον τραυματισμό. Δεν το γνωρίζω αυτό. Το πιθανότερο είχα πει ήταν να είναι μαζί μας».

Αναφορικά με την προσέγγιση της ομάδας του, δήλωσε: «Θα είμαστε όπως πάντα ανταγωνιστικοί. Έχουμε έρθει για να παίξουμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί και όχι για διακοπές. Παίζουμε απέναντι σε μια ανταγωνιστική ομάδα».

Τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ εκπροσώπησε ο Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος αναφέρθηκε στην ποιότητα που έχει το δυναμικό των «κιτρινόμαυρων».

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, το κίνητρο μου είναι στο ύψιστο επίπεδο, είμαι πανευτυχής που αποτελώ κομμάτι αυτής της ομάδας και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι στην Ευρώπη», είπε.

«Ξεκινάει απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο, ωστόσο η ομάδα μας είναι εξαιρετικά δύσκολη για όποιον παίζει εναντίον της. Θεωρώ ότι έχουμε μεγάλη ποιότητα που θα ξεδιπλώσουμε στο χορτάρι και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε», πρόσθεσε ο Σέρβος.