Youth League: Ο Ολυμπιακός νίκησε την Άρσεναλ στο Λονδίνο

Θριαμβευτικό ήταν το πέρασμα της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού από το Λονδίνο απέναντι στην Άρσεναλ, για τη 2η αγωνιστική του Youth League.

Η ελληνική ομάδα νίκησε τους «κανονιέρηδες» με 2-1 και διπλασίασε τις επιτυχίες της, καθώς στην πρεμιέρα είχε επιβληθεί της Πάφου με 4-0.

Το πειραϊκό συγκρότημα, που έκανε το 2Χ2, εκμεταλλεύτηκε άριστα το αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Κόπλι στο 15ο λεπτό, για σκληρό μαρκάρισμα στον Λιατσικούρα.

Έως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου οι νεαροί «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν δύο γκολ, με τον Κορτές στο 20΄ και τον Φίλη στο 38΄, θέτοντας τις βάσεις για την επικράτηση.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός έλεγξε το παιχνίδι και δεν απειλήθηκε παρά μόνο στη φάση του γκολ των γηπεδούχων, που μείωσαν με τον Ογκουνάικε στο 83΄.

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του Ολυμπιακού στη διοργάνωση είναι προγραμματισμένη για τις 21 Οκτωβρίου (13:00), με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία.