Αντιπρόεδρος FIFA: Ο ρόλος του Ισραήλ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο πρέπει να αποφασιστεί από την UEFA

Η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ στο διεθνές ποδόσφαιρο πρέπει να αντιμετωπιστεί πρώτα και κύρια από την ευρωπαϊκή διοικητική αρχή UEFA, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της FIFA, Βίκτορ Μονταλιάνι.

Η UEFA αναμενόταν να διεξάγει έκτακτη ψηφοφορία αυτή την εβδομάδα σχετικά με το εάν θα αποκλειστεί το Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Ωστόσο, βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η ηπειρωτική αρχή αποφάσισε να αναβάλει την προτεινόμενη ψηφοφορία μετά την ανακοίνωση του σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Το Ισραήλ κατατάσσεται τρίτο στον πρώτο όμιλο της προκριματικής φάσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου έτους στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Η Διεθνής Αμνηστία απέστειλε σήμερα επιστολή στη FIFA και την UEFA καλώντας τις να θέσουν σε αναστολή την Ισραηλινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η FIFA έχει επανειλημμένα αναβάλει την ψηφοφορία για την αναστολή του Ισραήλ.

«Εναπόκειται στην UEFA»

Ωστόσο, ο Μονταλιάνι, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής CONCACAF, υπογράμμισε ότι εναπόκειται στην UEFA να αποφασίσει για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

«Πρώτα απ’ όλα, [το Ισραήλ] είναι μέλος της UEFA, όπως ακριβώς εγώ πρέπει να αντιμετωπίσω ένα μέλος της περιοχής μου για οποιονδήποτε λόγο… Πρέπει να το αντιμετωπίσουν αυτό», είπε ο Μονταλιάνι στους δημοσιογράφους σε ένα συνέδριο αθλητικών επιχειρήσεων. «Και σέβομαι όχι μόνο τη διαδικασία τους, αλλά και οποιαδήποτε απόφαση κι αν λάβουν», πρόσθεσε.

Πηγή: Reuters