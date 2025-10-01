Μπαρτσελόνα: Ο πρώην πρόεδρος Μπαρτομέου ερευνάται για υποθέσεις Μάλκολμ και Νεϊμάρ

Ο πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Γιόσεπ Μαρία Μπαρτομέου, κατηγορείται ότι δεν «εκπλήρωσε τα καθήκοντα επιμέλειας και αφοσίωσης στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του συλλόγου που δεν του ανήκαν, καθώς και ότι σφετερίστηκε την εξουσία λήψης αποφάσεων που ανήκε στο Διοικητικό Συμβούλιο», σύμφωνα με την καταγγελία.

Το ανέφερε η καταλανική εφημερίδα El Periodico, προσθέτοντας ότι ο Μπαρτομέου έχει κληθεί από την εισαγγελία της καταλανικής πρωτεύουσας να καταθέσει για το φερόμενο έγκλημα της άδικης διαχείρισης.

Υπό έρευνα βρίσκονται επίσης ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου, Όσκαρ Γκράου (ήδη κατηγορούμενος στο λεγόμενο σκάνδαλο Μπαρτσαγκάτε), ο πρώην επικεφαλής νομικών υποθέσεων Ρομάν Γκόμεθ Πόντι και άλλα πρώην στελέχη της Μπάρτσα: ο πρώην αντιπρόεδρος αθλητισμού Τζόρντι Μέστρες, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Ιγνάσιο Μέστρε και ο δικηγόρος Χοσέ Άνχελ Γκονζάλεθ Φράνκο.

Συνολικά, η εισαγγελία στοχεύει 11 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του τότε οικονομικού διευθυντή Φρανσίσκο Κιχάνο και μεσαζόντων στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Οι συναλλαγές που βρίσκονται υπό διερεύνηση είναι η αγορά του Μάλκομ από τη Μπορντό το 2018 για περίπου 41 εκατομμύρια ευρώ και τα μπόνους που απονεμήθηκαν στον δικηγόρο Γκονζάλεθ Φράνκο, ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, για την ολοκλήρωση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την Εισαγγελία και την Υπηρεσία Εσόδων σχετικά με τη μη καταβολή φόρων που σχετίζονται με τη μεταγραφή του Νεϊμάρ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων για τον σύλλογο.

Επίσης, η καταβολή 1,5 εκ. ευρώ ως αποζημίωση στην Club Esportiu Laietà για θέματα που προέκυψαν από τις εργασίες κατασκευής του Mini Estadi.

Τέλος, η τεκμηρίωση στη διαδικασία εναντίον των πρώην στελεχών των «Μπλαουγκράνα» δεν κάνει καμία αναφορά στην φερόμενη προμήθεια που φέρεται να έλαβε ο δικηγόρος για τη συμφωνία που έφερε τον Αντουάν Γκριεζμάν στην Καταλονία.