Στον Σίνερ ο τίτλος στο China Open

Ο Γιάνικ Σίνερ επέστρεψε στην καλύτερή του φόρμα και νίκησε 6-2, 6-2 τον Αμερικανό έφηβο Λέρνερ Τιέν στον τελικό του China Open, κατακτώντας τον τρίτο τίτλο του στη σεζόν και 21ο τρόπαιο σε επίπεδο τουρνουά συνολικά.

Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής Grand Slam ξεκίνησε τον αγώνα για τον τίτλο στο Εθνικό Κέντρο Αντισφαίρισης του Πεκίνου προερχόμενος από μια δύσκολη νίκη στον ημιτελικό επί του Άλεξ ντε Μινόρ την Τρίτη, κι ενώ κατά τη διάρκεια του αγώνα αντιμετώπισε σωματικά προβλήματα που προκλήθηκαν από στομαχική διαταραχή.

Ωστόσο, δεν υπήρχαν σημάδια δυσφορίας στο παιχνίδι με τον 19χρονο Τιέν. Ο Σίνερ ξεκίνησε με ένα break στο πρώτο game και ήταν σταθερός σε όλη τη διάρκειά του, για να κατακτήσει το πρώτο σετ με ένα hold στο τελικό game.

Ο Τιέν, παίζοντας στον πρώτο του τελικό και διεκδικώντας να γίνει ο νεότερος Αμερικανός πρωταθλητής του ATP Tour μετά τον Άντι Ρόντικ το 2002, έφτασε δύο φορές σε breakpoints στο δεύτερο σετ, αλλά ο Σίνερ τα απέκρουσε κι έχτισε ένα προβάδισμα 4-2.

Ο πρωταθλητής του 2023 σφράγισε στη συνέχεια τη νίκη κι έγινε ο δεύτερος τενίστας που κατακτά πολλαπλούς τίτλους στο τουρνουά ATP 500, μετά τον Νόβακ Τζόκοβιτς (2009-10, 2012-15).

