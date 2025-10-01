Δοκιμασία στο Λονδίνο για τον Ολυμπιακό

Την Άρσεναλ αντιμετωπίζει απόψε (01/10, 22:00) στο στάδιο «Εμιρέιτς» του Λονδίνου ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής για τη League Phase του Champions League.

Οι «Κανονιέρηδες» νίκησαν με 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο στον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» αναγκάστηκαν να συμβιβαστούν με «λευκή» ισοπαλία απέναντι στην Πάφο, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στο τουρνουά.

Η Άρσεναλ έχει κερδίσει και τα 13 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της σε φάση ομίλων/League Phase, συμπεριλαμβανομένων 10 συνεχόμενων χωρίς να δεχτεί γκολ. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός μετρά μόνο δύο νίκες στα τελευταία 21 παιχνίδια του στους ομίλους, χάνοντας τα 16 από αυτά.

Επιπλέον, η ομάδα του Πειραιά τρέχει αρνητικό σερί 10 συνεχόμενων ηττών εκτός έδρας, καθώς έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από τότε που κέρδισε τελευταία φορά αγώνα της φάσης των στο Champions League μακριά από το «Γ. Καραϊσκάκης», εναντίον της Ντιναμό Ζάγκρεμπ τον Οκτώβριο του 2015.

Από την άλλη, ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν ένα εντυπωσιακό ποσοστό επιτυχίας 50% στις αναμετρήσεις τους με την Άρσεναλ, κερδίζοντας έξι από τους 12 μεταξύ τους αγώνες, μεταξύ των οποίων και τα τρία τελευταία παιχνίδια στο «Εμιρέιτς».