Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της McLaren Racing με αποτίμηση στα 4,1 δισ. δολάρια

Μετά από εβδομάδες φημών, έφτασε η επίσημη επιβεβαίωση: η McLaren Racing αλλάζει οριστικά χέρια.

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Μπαχρέιν Mumtalakat και ο επενδυτικός όμιλος CYVN Holdings με έδρα το Άμπου Ντάμπι ολοκλήρωσαν την εξαγορά του υπόλοιπου 30% του αγωνιστικού τμήματος, αυξάνοντας έτσι τον έλεγχό τους στην ομάδα με έδρα το Γουόκινγκ στο 100%.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η συναλλαγή αντιπροσωπεύει ένα ρεκόρ αποτίμησης 4,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα νέο σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία της Φόρμουλα 1. Αυτό το ποσό εδραιώνει την κεντρική θέση του fund της Μέσης Ανατολής στο μέλλον της βρετανικής ομάδας και σηματοδοτεί ένα ακόμη κεφάλαιο στον οικονομικό και αθλητικό μετασχηματισμό της κατηγορίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ζακ Μπράουν σχολίασε τη συμφωνία, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη της ομάδας και, γενικότερα, της Φόρμουλα 1 δεν είναι πιθανό να σταματήσει:

«Το άθλημα αναπτύσσεται προς κάθε κατεύθυνση. Η εισαγωγή του ανώτατου ορίου κόστους έχει σταθεροποιήσει την οικονομική κατάσταση των ομάδων και έχει αυξήσει την ανταγωνιστικότητα. Ο αριθμός των θεατών συνεχίζει να αυξάνεται, όπως και οι χορηγοί και οι συνεργάτες. Πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα πολύ περιθώριο ανάπτυξης».

Ο Μπράουν απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα ότι οι αποτιμήσεις των ομάδων έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους. «Κάθε φορά που γίνεται μια συμφωνία ρεκόρ σε οποιοδήποτε άθλημα», εξήγησε, «θεωρείται υπερβολική. Αλλά κοιτάζοντας πέντε χρόνια αργότερα, τα στοιχεία είναι ολοένα και υψηλότερα. Η Φόρμουλα 1 θα συνεχίσει σε αυτή την πορεία».

Πέρα από την αθλητική πτυχή, το τοπίο των μέσων ενημέρωσης παίζει κεντρικό ρόλο. Παραγωγές όπως το Drive to Survive του Netflix έχουν βοηθήσει στη μετατροπή της Φόρμουλα 1 σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ικανό να προσεγγίσει ένα νέο και ποικίλο κοινό.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η McLaren Racing θα μπορεί να βασίζεται σε μια οικονομικά εύρωστη δομή ιδιοκτησίας, έτοιμη να υποστηρίξει τις αθλητικές και εμπορικές φιλοδοξίες της ομάδας.

Η συναλλαγή όχι μόνο αναδιαμορφώνει την εταιρική δομή της ομάδας αλλά επιβεβαιώνει επίσης τη Φόρμουλα 1 ως μία από τις πιο κερδοφόρες αθλητικές βιομηχανίες στον κόσμο, ικανή να προσελκύσει επενδύσεις-ρεκόρ και να εδραιώσει τον ρόλο της στην παγκόσμια σκηνή.

