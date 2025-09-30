Euroleague: Ξεκίνημα με «κατοστάρα» για τον Ολυμπιακό

Ιδανική πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, σε μια από τις δυσκολότερες έδρες της διοργάνωσης. Ο πρωταθλητής Ελλάδας νίκησε με «κατοστάρα» (102-96) την Μπασκόνια στη Βιτόρια και ξεκίνησε με το δεξί μια απαιτητική εβδομάδα, η οποία την Πέμπτη θα τον βρει να παίζει στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα μπορούσε να φτάσει πιο εύκολα στη νίκη καθώς είχε προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ωστόσο στις κρίσιμες μπάλες είχε την εμπειρία και τους παίκτες που θα έβγαιναν μπροστά, προεξάρχοντος του Βεζένκοβ που έβαλε το καθοριστικό σουτ.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 12-0 στο ξεκίνημα και 19-4 στο 6ο λεπτό, αλλά στη συνέχεια οι Βάσκοι έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια για να επιστρέψουν και το πέτυχαν, χάρις κυρίως στους Καμπαρό, Ντιαλό και Φόρεστ.

Ο Βεζένκοβ με 24 πόντους ήταν πρώτος του αγώνα, ενώ πολύτιμη υπήρξε και η συνεισφορά του Ντόρσεϊ με άλλους 21. Διψήφιοι σκόρερ για τους «ερυθρόλευκους», που ήταν άστοχοι από μακριά (7/26 τρίποντα) οι Μιλουτίνοφ με double-double (12 πόντοι, 14 ριμπάουντ, Γουόρντ με 11 και Φουρνιέ με 10 πόντους.

Για τους γηπεδούχοθς εντυπωσιακός ήταν ο Καμπαρό με 23 πόντους και σπουδαία στατιστική (3/5 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ). Ο Χάουαρντ πρόσθεσε άλλους 12 πόντους, ο Ντιαλό 15 και ο Φόρεστ 14 πόντους.