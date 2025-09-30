Euroleague: Πρεμιέρα με το δεξί για τον Παναθηναϊκό

Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό απόψε στη φετινή Euroleague, καθώς οι ”πράσινοι” εκμεταλλεύθηκαν την έδρα τους και νίκησαν την Μπάγερν Μονάχου με 87-79.

Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν ρυθμό αλλά να μην μπορούν να βρουν λύσεις στην άμυνα και ιδιαίτερα μέσα στην ρακέτα τους. Στο 10′ το σκορ ήταν 23-22 ενώ στην ανάπαυλα το ”τριφύλλι” κατάφερε να πάρει μικρή διαφορά, 47-41.

Στο δεύτερο μέρος, οι Αθηναίοι βελτίωσαν την ανασταλτική τους συμπεριφορά, κράτησαν μακριά τους Βαυαρούς και στο 25′ πήραν διψήφια διαφορά(62-52), την οποία κατάφεραν να κρατήσουν σχεδόν ανέπαφη μέχρι το φινάλε.

Χωρίς να δυσκολευθεί ο Παναθηναϊκός πήρε το ροζ φύλλο αγώνα με 87-79.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Κέντριν Ναν με 21 πόντους και 10 ασίστ. Ο Γιούρτσεβεν πρόσθεσε 14 πόντους 5 ριμπάουντ, 2 κοψίματα ενώ ο Ρογκαβόπουλος ολοκλήρωσε το ματς, έχοντας 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Tα δεκάλεπτα: 23-22, 47-41, 68-61, 87-79.