Μεντιλίμπαρ: Ελπίζω να παίξουμε με τον τρόπο που ξέρουμε

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει το παιχνίδι και την τακτική του Ολυμπιακού στον αυριανό (1/10, 22:00) αγώνα με την Άρσεναλ στο Λονδίνο για τη League Phase του Champions League (2η αγωνιστική).

Ο τεχνικός του πρωταθλητή Ελλάδας υπογράμμισε, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ότι οι παίκτες του πρέπει να παίξουν με θάρρος και να έχουν σωστή νοοτροπία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αν είναι να σκεφτόμαστε τι καλό κάνει ο αντίπαλος τότε ίσως να μην ερχόμασταν καν, να καθόμασταν στον Πειραιά».

Συγκεκριμένα, Βάσκος τεχνικός των «ερυθρόλευκων» τοποθετήθηκε για:

Το παιχνίδι της Άρσεναλ με τη Νιούκαστλ, που οι «Κανονιέρηδες» νίκησαν με ανατροπή: «Αυτό κάνουν οι καλές ομάδες. Προσπαθούν να κερδίσουν μέχρι το τελευταίο λεπτό».

Τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του: «Αν αλλάζαμε κάτι θα ήταν επικίνδυνο για εμάς, γιατί δεν θα ξέραμε πώς να το κάνουμε».

Το ότι η Άρσεναλ μπορεί να ανταπεξέλθει απέναντι σε πολλά σχέδια: «Δεν πρέπει να τρελαινόμαστε. Πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι γιατί αν είναι να σκεφτόμαστε τι καλό κάνει ο αντίπαλος, τότε ίσως να μην ερχόμασταν καν, να καθόμασταν στον Πειραιά».

Τη νοοτροπία της ομάδας του: «Είναι σημαντική η νοοτροπία μιας ομάδας, να δείξει θάρρος όταν βγει έξω. Άλλο το να βγεις με σκοπό να αμυνθείς και να μην προσπαθήσεις καν, ελπίζω να μη γίνει αύριο αυτό. Ελπίζω να παίξουμε με τον τρόπο που ξέρουμε από όταν ήρθα εγώ στην ομάδα».

Το ότι ο Αρτέτα δήλωσε ότι από τον Ολυμπιακό θα έπαιρνε εκείνον: «Ευχαριστώ Μικέλ. Ξέρει πόσο τον αγαπάω, ήμουν προπονητής του όταν ήταν μικρό παιδάκι».

Το αήττητό του στην Αγγλία και τι πρέπει να κάνει για να το διατηρήσει: «Για όλα τα πράγματα υπάρχει η πρώτη φορά, ελπίζουμε να μην είναι αύριο. Ελπίζουμε να παίξουμε χωρίς φόβο και πολύ θάρρος. Να παίξουμε με υπομονή».

Τις διαθέσιμες επιλογές στα χαφ: «Είναι πολύ εύκολο. Είναι καλό να έχεις επιλογές, το κακό είναι να μην έχεις και να πας με ό,τι έχεις. Θα κάνω αύριο την καλύτερη δυνατή επιλογή και στη συνέχεια στη διάρκεια του αγώνα αυτόν που θα αλλάξει».

Την ατμόσφαιρα: «Σίγουρα θα είναι όμορφη ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί θα υποστηρίξουν την ομάδα τους, το ίδιο κάνουν και οι δικοί μας οπαδοί το κάνουν πάντα και θα προσπαθήσουν ξανά. Θα πρέπει να υποφέρουμε στον αγωνιστικό χώρο. Θα μας πιέσει ο αντίπαλος και όλη η ατμόσφαιρα».