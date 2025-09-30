Στην ΑΕΚ ως το 2029 ο Μουκουντί

Η ΑΕΚ κι ο Αρόλντ Μουκουντί θα συνεχίσουν μαζί ως το καλοκαίρι του 2029 καθώς επέκτειναν τη συνεργασία τους για ένα χρόνο, ύστερα από τη σημερινή επαφή που είχε ο Καμερουνέζος αμυντικός με τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο Αφρικανός στόπερ παίζει στην ΑΕΚ από το 2022 μετρώντας 87 εμφανίσεις και 9 γκολ. Το προηγούμενο συμβόλαιό του έληγε το 2028, ωστόσο η διοίκηση της ΑΕΚ αποφάσισε να επεκτείνει τη συνεργασία με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή αποδοχών, που θα φτάσουν το ένα εκατομμύριο ευρώ το χρόνο.

«Είσαι πρωταγωνιστής, είσαι ένα άτομο που μας αρέσει. Όχι μόνο γιατί είσαι καλός παίκτης, αλλά γιατί είσαι και ένα σύμβολο για τους οπαδούς μας και για εμάς. Είσαι ένα άτομο με κουλτούρα, ένα άτομο που κατανοεί τις οικογενειακές αξίες, το έχω συζητήσει και με τη σύζυγό σου και είναι κάτι παρόμοιο εδώ, ότι είσαι παιδί της ΑΕΚ», είπε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ με τον παίκτη δίπλα του.

«Με άλλα λόγια, είσαι κομμάτι της οικογένειας της ΑΕΚ. Σε αυτή τη νέα σελίδα που χτίζουμε εδώ, θέλω να είμαστε μαζί. Θέλω να είμαστε μαζί για πολλά χρόνια, για όσα αγαπάς να είσαι στο ποδόσφαιρο, και για όσο θέλεις να είσαι μονομάχος σε κάθε παιχνίδι, μέσα και έξω από την Αρένα».

«Γι’ αυτό θέλω να κάνουμε αυτή την πολύ σοβαρή συμφωνία που κάνουμε σήμερα, ώστε να μείνεις στην σπουδαία ομάδα μας τουλάχιστον έως το 2029. Προφανώς, όπως γνωρίζεις, στη ζωή υπάρχουν τα καλά και τα κακά μυαλά. Οπότε όποιος αγαπάει, νοιάζεται και είναι αφοσιωμένος στην ΑΕΚ, θα καταλάβει πόσο σοβαρή είναι η συμφωνία μας σήμερα».