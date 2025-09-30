Οι οπαδοί της Γαλατασαράι κατέστρεψαν τη νύχτα της Λίβερπουλ

Οι οπαδοί της Γαλατασαράι κάνουν ό,τι μπορούν για να δουν την ομάδα τους να νικά την πρωταθλήτρια Αγγλίας, Λίβερπουλ, την οποία υποδέχεται απόψε (30/9, 22:00) για το Champions League.

Τα ξημερώματα της Τρίτης, γύρω στις 03:00 σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα Équipe, οπαδοί του συλλόγου της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησαν ένα σόου πυροτεχνημάτων έξω από το ξενοδοχείο όπου διαμένουν οι «Κόκκινοι».

Εκτός του ότι ήθελαν να ταλαιπωρήσουν τους παίκτες της Λίβερπουλ διακόπτοντας τον ύπνο τους, με αυτό τον τρόπο έδωσαν και μια γεύση από την εκρηκτική ατμόσφαιρα που περιμένει τους Άγγλους απόψε στο Rams Park.

Μετά τη βαριά ήττα από την Άιντραχτ (5-1) στον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης, η τουρκική ομάδα πρέπει να αντιδράσει απέναντι στο συγκρότημα του Άρνε Σλοτ, που ηττήθηκε για πρώτη φορά στη σεζόν χάνοντας 2-1 από την Κρίσταλ Πάλας το περασμένο Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα.