Αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση των Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού

Από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου θα διεξαχθούν στην Αθήνα οι 13οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού.

Μέχρι τώρα έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότεροι από 1.000 αθλητές, αθλήτριες και αθλούμενοι και η Οργανωτική Επιτροπή, εξαιτίας του υψηλού ενδιαφέροντος, αποφάσισε να παρατείνει τις δηλώσεις συμμετοχών μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλα τα αιτήματα.

Στη διοργάνωση μπορούν να πάρουν μέρος εταιρείες, οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, αλλά και μεμονωμένοι αθλούμενοι, σε ένα αγωνιστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει 16 διαφορετικά αθλήματα.

«Καρδιά» της διοργάνωσης θα αποτελέσει και αυτή τη χρονιά το Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο του Ολυμπιακού Χωριού ενώ αγώνες θα διεξαχθούν και σε άλλες αγωνιστικές εγκαταστάσεις της Αττικής. Εφέτος, στο αγωνιστικό πρόγραμμα, προστέθηκαν και νέα αθλήματα προκειμένου οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε νέα καινοτόμα αγωνίσματα.

Ανάμεσα σε αυτά είναι το aquathlon, το οποίο συνδυάζει την κολύμβηση με το τρέξιμο, σε έναν συναρπαστικό αγώνα αντοχής, το hado που εισάγει την τεχνολογία της μικτής πραγματικότητας στον αθλητισμό ενώ στο backgammon (αγωνιστικό τάβλι) ο αγωνιζόμενος θα έχει την ευκαιρία να αναδείξει την στρατηγική του σε ένα άθλημα – παιχνίδι συνδεδεμένο με την παράδοση. Από την άλλη πλευρά, για τους φίλους της ρακέτας υπάρχουν το τένις, το πινγκ πονγκ αλλά, πλέον, και το, δυναμικά ανερχόμενο, padel.

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον και για το «Athens Company Run». Θα διεξαχθεί στον περιβάλλοντα χώρο του Εθνικού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού, στις 12 Οκτωβρίου 2025, και θα περιλαμβάνει τρεις διαδρομές. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το δρομικό αγώνισμα που τους ταιριάζει ανάμεσα σε 2,5 χλμ. αθλητικό περπάτημα, 5 χλμ. και 10 χλμ. τρέξιμο.

Οι 13οι εθνικοί αγώνες εργασιακού αθλητισμού τελούν υπό τις αιγίδες των: υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δήμου Αθηναίων, Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών).