Γιατί η Ρεάλ αφαίρεσε το «Σαντιάγο» από το Μπερναμπέου;

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε ένα βήμα που δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τα μέλη και τους οπαδούς της: το θρυλικό γήπεδό της δεν θα ονομάζεται πλέον στάδιο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» αλλά θα εμφανίζει μόνο τη λέξη «Μπερναμπέου» στην πρόσοψη της Paseo de la Castellana.

Σύμφωνα με τον σύλλογο, η απόφαση βασίζεται σε εμπορικά κριτήρια και κριτήρια επωνυμίας, καθώς το νέο στάδιο εισέρχεται στην τελική φάση του μετασχηματισμού του.

Η ανακαίνιση, η οποία αρχικά είχε προϋπολογισμό 575 εκατομμύρια ευρώ το 2018 και τώρα ανέρχεται σε συνολικά πάνω από 1,347 δισεκατομμύρια ευρώ, επιδιώκει να μετατρέψει το στάδιο σε μια μηχανή εσόδων πέρα από το ποδόσφαιρο.

Μέρος αυτής της στρατηγικής είναι η απλοποίηση του ονόματος, το οποίο ταιριάζει με βασικά προϊόντα όπως το «Tour Bernabéu», το οποίο δέχεται σχεδόν ένα εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο, και με την ψηφιακή επικοινωνία: στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, το όνομα «Μπερναμπέου» χρησιμοποιείται εδώ και καιρό.

Ωστόσο, η απόφαση δεν άρεσε σε όλους καθώς ελήφθη χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τα μέλη, κι αυτό προκάλεσε κριτική μετά την αφαίρεση της αναφοράς στον Σαντιάγο Μπερναμπέου, τον ιστορικό πρόεδρο που μετέτρεψε τον σύλλογο μεταξύ 1943 και 1978 και του οποίου το όνομα υιοθετήθηκε από το στάδιο το 1955.

Για πολλούς οπαδούς, η διαγραφή αυτού του μέρους του ονόματος αποτελεί πλήγμα στη θεσμική μνήμη και την ταυτότητα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Πέρα από τη συμβολική συζήτηση, η κίνηση ενισχύει τη στρατηγική της Ρεάλ Μαδρίτης για τη μεγιστοποίηση της αξίας της μάρκας «Μπερναμπέου» ως παγκόσμιου εμπορικού περιουσιακού στοιχείου.

Από την ονομασία των επιχειρήσεων που βρίσκονται στον χώρο έως την πώληση εμπειριών και χορηγιών που συνδέονται με το στάδιο, η απλοποίηση στοχεύει στη διεθνοποίηση και στο άνοιγμα της πόρτας για μελλοντικές συμφωνίες δικαιωμάτων ονομασίας, μία από τις κύριες πηγές εισοδήματος στον σύγχρονο αθλητισμό.

naftemporiki.gr