Αλλαγή έδρας στον αγώνα ΟΦΗ-Άρης, έξι ΠΑΕ σε απολογία

Σε αλλαγή έδρας αλλά και ώρας έναρξης στο παιχνίδι ΟΦΗ-Άρης προχώρησε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.

Η συνάντηση, προγραμματισμένη στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, μεταφέρεται από το Παγκρήτιο στάδιο στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης, λόγω της κακής κατάστασης του αγωνιστικού χώρου στην έδρα του ΟΦΗ.

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ο.Φ.Η. – ΑΡΗΣ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και ώρα και θα διεξαχθεί το Σάββατο 04.10.25 και ώρα 18:00 στο γήπεδο Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ (αντί για τις 18:30 στο Παγκρήτιο Στάδιο)», ανακοίνωσε η Λίγκα.

Εν τω μεταξύ, το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος κάλεσε σε απολογία έξι ΠΑΕ για τις αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου (09:30) ενώπιον του μονομελούς οργάνου θα παραστούν για να δώσουν εξηγήσεις οι ΠΑΕ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΚ, ΟΦΗ και Παναιτωλικός.