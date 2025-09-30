Logo Image

Euroleague: Ανοίγει η αυλαία για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Το «τριφύλλι» υποδέχεται απόψε την Μπάγερν ενώ οι «ερυθρόλευκοι» κοντράρονται με την Μπασκόνια

Ώρα πρεμιέρας για τους εκπροσώπους του ελληνικού μπάσκετ στην Euroleague που ανοίγει την αυλαία της απόψε για το μπασκετικό κοινό.

Στις 21:15 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ την Μπάγερν Μονάχου και είναι το απόλυτο φαβορί για την επικράτηση.

Στις 21:30 ο Ολυμπιακός έχει επικίνδυνη εκτός έδρας αποστολή στη Βιτόρια με αντίπαλο την Μπασκόνια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής:

Τρίτη (30/9)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 19:00
Ντουμπάι BC – Παρτίζαν 19:00
Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ 20:45
Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο 21:00
Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν 21:15
Μπασκόνια – Ολυμπιακός 21:30
Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 21:45

Τετάρτη (1/10)

Μονακό – Ζάλγκιρις 20:30
Φενέρμπαχτσε – Παρί 20:45
Βιλερμπάν – Βαλένθια 21:00

