Euroleague: Ανοίγει η αυλαία για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Ώρα πρεμιέρας για τους εκπροσώπους του ελληνικού μπάσκετ στην Euroleague που ανοίγει την αυλαία της απόψε για το μπασκετικό κοινό.

Στις 21:15 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ την Μπάγερν Μονάχου και είναι το απόλυτο φαβορί για την επικράτηση.

Στις 21:30 ο Ολυμπιακός έχει επικίνδυνη εκτός έδρας αποστολή στη Βιτόρια με αντίπαλο την Μπασκόνια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής:

Τρίτη (30/9)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 19:00

Ντουμπάι BC – Παρτίζαν 19:00

Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ 20:45

Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο 21:00

Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν 21:15

Μπασκόνια – Ολυμπιακός 21:30

Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 21:45

Τετάρτη (1/10)

Μονακό – Ζάλγκιρις 20:30

Φενέρμπαχτσε – Παρί 20:45

Βιλερμπάν – Βαλένθια 21:00