Euroleague: Ανοίγει η αυλαία για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Ώρα πρεμιέρας για τους εκπροσώπους του ελληνικού μπάσκετ στην Euroleague που ανοίγει την αυλαία της απόψε για το μπασκετικό κοινό.
Στις 21:15 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ την Μπάγερν Μονάχου και είναι το απόλυτο φαβορί για την επικράτηση.
Στις 21:30 ο Ολυμπιακός έχει επικίνδυνη εκτός έδρας αποστολή στη Βιτόρια με αντίπαλο την Μπασκόνια.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής:
Τρίτη (30/9)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 19:00
Ντουμπάι BC – Παρτίζαν 19:00
Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ 20:45
Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο 21:00
Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν 21:15
Μπασκόνια – Ολυμπιακός 21:30
Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 21:45
Τετάρτη (1/10)
Μονακό – Ζάλγκιρις 20:30
Φενέρμπαχτσε – Παρί 20:45
Βιλερμπάν – Βαλένθια 21:00