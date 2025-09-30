Logo Image

Αντετοκούνμπο: Θέλω να είμαι σε ομάδα πρωταθλητισμού, ηγέτης ο Θανάσης

Αντετοκούνμπο: Θέλω να είμαι σε ομάδα πρωταθλητισμού, ηγέτης ο Θανάσης

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μίλησε για τις φιλοδοξίες του και έπλεξε το εγκώμιο του αδελφού του

Η έναρξη της φετινής σεζόν στο NBA βρίσκεται προ των πυλών και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε -μέσω βίντεο, λόγω κορωνοϊού- για τα όνειρα του αλλά και για τον ηγετικό ρόλο του αδελφού του στα αποδυτήρια των Μπακς.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Greek Freak στη media day των «ελαφιών»:

«Περιμένω ένα αρνητικό τεστ για να μπορέσω να φύγω από το σπίτι μου και να πάρω ένα αεροπλάνο και να ταξιδέψω. Δε θέλω να θέσω σε κίνδυνο κανέναν.

Το έχω πει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας μου. Θέλω να είμαι μέλος μιας ομάδας η οποία θα μου προσφέρει τη δυνατότητα να διεκδικώ το πρωτάθλημα. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Θέλω να είμαι ανάμεσα στους καλύτερους.

Λατρεύω που ο Θανάσης θα βρίσκεται στην ομάδα. Έχω παίξει πολλά χρόνια μαζί του, είναι εκπληκτικός ηγέτης και πολύ “vocal” στα αποδυτήρια. Τους κρατάει όλους ενωμένους, φέρνει ενέργεια και δημιουργεί ευκαιρίες».

