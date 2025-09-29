Logo Image

Θρήνος σε ισπανικό γήπεδο – Νεκρός 19χρονος τερματοφύλακας από κρανιοεγκεφαλική κάκωση

Αθλητικά

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Καντάβριας κήρυξε τριήμερο πένθος και ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες της επόμενης εβδομάδας

Ο 19χρονος τερματοφύλακας της ισπανικής ομάδας Κολίντρες, Ραούλ Ραμίρεθ Οσόριο, άφησε τη ζωή του μετά από τραγικό ατύχημα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Καντάβριας (RFCF) ανακοίνωσε τον θάνατό του στις 29 Σεπτεμβρίου.

Στο παιχνίδι του Σαββάτου με την ομάδα της Ρεβίγια, ο Ραμίρεθ υπέστη σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση από σύγκρουση με αντίπαλο. Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, το ατύχημα προκάλεσε πολλαπλές καρδιακές ανακοπές, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου.

Η RFCF αποφάσισε να κηρύξει τριήμερο πένθος και ανακοίνωσε ότι σε όλα τα παιχνίδια της επόμενης εβδομάδας θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του νεαρού τερματοφύλακα, τιμώντας τη ζωή και την προσφορά του στο ποδόσφαιρο της Καντάβριας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

