Η πρώτη μπάλα αφιερωμένη αποκλειστικά στο Clasico

Με το ντέρμπι της Μαδρίτης μεταξύ της Ατλέτικο και της Ρεάλ να είναι παρελθόν, η La Liga προετοιμάζεται για τον μεγαλύτερο αγώνα της σεζόν: το Clasico.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ισπανική λίγκα και η Puma παρουσίασαν την πρώτη μπάλα με αποκλειστικό σχεδιασμό τόσο για τον πρώτο όσο και για τον δεύτερο αγώνα, με σλόγκαν «ένα παιχνίδι, όλα τα μάτια».

Το πρώτο Clasico έχει προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», ενώ ο αγώνας του β΄ γύρου θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2026 και θα αποτελέσει το πρώτο σούπερ ντέρμπι του ισπανικού ποδοσφαίρου στο νέο «Καμπ Νου».

Η μπάλα έχει λευκή βάση κι ένα εντυπωσιακό τύπωμα αστεριού, αποτίοντας φόρο τιμής στους πραγματικούς πρωταγωνιστές του αγώνα: τα αστέρια στο γήπεδο.

Η μπάλα, διαθέσιμη προς αγορά, ενσωματώνει την ίδια τεχνολογία αιχμής με την επίσημη μπάλα αγώνα της La Liga για το 2025-26. Τα 12 μεγάλα, χωρίς ραφές, θερμοκολλημένα πάνελ της εξασφαλίζουν βελτιστοποιημένη αεροδυναμική και μια πιο σταθερή και ακριβή πτήση.

Η επιφάνεια PU με τρισδιάστατη υφή (1,1 mm) βελτιώνει την πρόσφυση, την αίσθηση και τον έλεγχο, προσφέροντας ανώτερη αφή με κάθε επαφή.

Η μπάλα διαθέτει εξαιρετική ανθεκτικότητα, ιδανική για δυνατά σουτ και παιχνίδι υψηλής έντασης. Πιστοποιημένη με το σήμα FIFA Quality Pro, αυτή η μπάλα αναπτύχθηκε για να πληροί τα υψηλότερα πρότυπα που απαιτούνται από παίκτες, προπονητές και τεχνικό προσωπικό.