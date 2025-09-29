Logo Image

Η ΔΟΕ διατηρεί τα κριτήρια συμμετοχής Ρώσων και Λευκορώσων

REUTERS/Denis Balibouse

Η συμμετοχή των αθλητών από τις προαναφερόμενες χώρες συνεχίζει να τελεί υπό ουδέτερο κριτήριο και αυστηρούς όρους

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή «λαμβάνει υπ’ όψιν» την επαναφορά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, που αποφασίστηκε το Σάββατο από την αντίστοιχη Παραολυμπιακή Επιτροπή, αλλά διατηρεί τη συμμετοχή στους Αγώνες υπό ουδέτερο κριτήριο και αυστηρούς όρους.

Η ΔΟΕ επαναλαμβάνει ότι η IPC, «μαζί με τις διεθνείς ομοσπονδίες που είναι υπεύθυνες για τα Παραολυμπιακά αθλήματα» -οι οποίες εξακολουθούν να επιβάλλουν κυρώσεις στις δύο χώρες- «είναι η αρμόδια αρχή για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες».

Ωστόσο, η ΔΟΕ επαναλαμβάνει τη δική της «προσέγγιση» για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα (6-22 Φεβρουαρίου 2026), που αποφασίστηκε στις 19 Σεπτεμβρίου από το Εκτελεστικό Συμβούλιο, μέσω της οποίας ανανεώθηκαν με τον ίδιο τρόπο οι ρυθμίσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

