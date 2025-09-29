Logo Image

Πάνω από 10 δισ. κόστισε το «Παρίσι 2024»

Αθλητικά

Πάνω από 10 δισ. κόστισε το «Παρίσι 2024»

REUTERS/Abdul Saboor

Η Γαλλία είχε εκτιμήσει κόστος 6,8 δισ. για ολόκληρη τη διοργάνωση, εξαιρουμένων των δαπανών για μεταφορές κι ασφάλεια

Γάλλοι ελεγκτές επαίνεσαν τη διοργάνωση των Αγώνων του Παρισιού, επέκριναν όμως την αποτυχία πρόβλεψης του κόστους για την ασφάλεια.

Αυτό ανήλθε σε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε προσωρινές δαπάνες και 300 εκατομμύρια σε μακροπρόθεσμα έξοδα, ανέφερε το ανώτατο ελεγκτικό ίδρυμα της Γαλλίας σε έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η Γαλλία είχε εκτιμήσει κόστος 6,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για ολόκληρη τη διοργάνωση, εξαιρουμένων των δαπανών για την ασφάλεια και τις μεταφορές.

Η Solideo, ο δημόσιος φορέας που δημιουργήθηκε για την επίβλεψη της κατασκευής των υποδομών, παρέδωσε 70 έργα εγκαίρως κι εντός του κονδυλίου του προϋπολογισμού των 1,68 δισεκατομμυρίων ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ναυτεμπορική TV: Από σήμερα στην τηλεόρασή σας – Το ανανεωμένο πρόγραμμα του καναλιού

Ναυτεμπορική TV: Από σήμερα στην τηλεόρασή σας – Το ανανεωμένο πρόγραμμα του καναλιού

Το κράτος δαπάνησε 3,02 δισεκατομμύρια ευρώ για την οργάνωση και 3,63 δισεκατομμύρια για τις υποδομές.

Αν όμως συμπεριληφθούν ο λογαριασμός των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασφάλεια και τα 1,35 δισεκατομμύρια σε δαπάνες μεταφορών, το πραγματικό κόστος ήταν πάνω από 10 δισεκατομμύρια.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube