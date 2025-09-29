Πάνω από 10 δισ. κόστισε το «Παρίσι 2024»

Γάλλοι ελεγκτές επαίνεσαν τη διοργάνωση των Αγώνων του Παρισιού, επέκριναν όμως την αποτυχία πρόβλεψης του κόστους για την ασφάλεια.

Αυτό ανήλθε σε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε προσωρινές δαπάνες και 300 εκατομμύρια σε μακροπρόθεσμα έξοδα, ανέφερε το ανώτατο ελεγκτικό ίδρυμα της Γαλλίας σε έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η Γαλλία είχε εκτιμήσει κόστος 6,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για ολόκληρη τη διοργάνωση, εξαιρουμένων των δαπανών για την ασφάλεια και τις μεταφορές.

Η Solideo, ο δημόσιος φορέας που δημιουργήθηκε για την επίβλεψη της κατασκευής των υποδομών, παρέδωσε 70 έργα εγκαίρως κι εντός του κονδυλίου του προϋπολογισμού των 1,68 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το κράτος δαπάνησε 3,02 δισεκατομμύρια ευρώ για την οργάνωση και 3,63 δισεκατομμύρια για τις υποδομές.

Αν όμως συμπεριληφθούν ο λογαριασμός των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασφάλεια και τα 1,35 δισεκατομμύρια σε δαπάνες μεταφορών, το πραγματικό κόστος ήταν πάνω από 10 δισεκατομμύρια.