Η Γιουβέντους έχασε σχεδόν 60 εκ. ευρώ τη σεζόν 2024-25

Η Γιουβέντους παραμένει στο «κόκκινο». Ο ιταλικός σύλλογος έκλεισε το οικονομικό έτος 2025 με ζημία 58,1 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό πολύ μικρότερο από το έλλειμμα των 199,2 εκατομμυρίων ευρώ που καταγράφηκε το προηγούμενο έτος.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, ο σύλλογος τονίζει ότι «αυτό το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει μια βελτίωση κατά 141,1 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος».

Όσον αφορά τα έσοδα, ο σύλλογος ανέφερε 529,6 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με 394,5 εκατομμύρια το 2024. Το πιο σημαντικό στοιχείο παραμένει τα τηλεοπτικά δικαιώματα, με 177,4 εκατομμύρια.

Η συνολική αύξηση εσόδων κατά 135 εκατομμύρια εξηγείται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων 77 εκατομμυρίων σε δικαιώματα μέσων ενημέρωσης, 75,5 εκατομμυρίων σε έσοδα και 26,5 εκατομμύρια σε άλλα έσοδα, όπως πωλήσεις εισιτηρίων, μη αθλητικές δραστηριότητες κ.α.

Όσον αφορά το κόστος, η Γιουβέντους δαπάνησε 559,6 εκατομμύρια, ελαφρώς λιγότερα από τα 569,7 εκατομμύρια του προηγούμενου έτους.

Οι κύριες διακυμάνσεις περιλαμβάνουν αυξήσεις 12,4 εκατομμυρίων σε προσωρινά συμβόλαια, λόγω της διαχείρισης τραυματισμών, 7,8 εκατομμύρια σε βοηθητικά έξοδα που συνδέονται με τα δικαιώματα των παικτών και 13,5 εκατομμύρια σε εξωτερικές υπηρεσίες, που σχετίζονται με αγώνες και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Όσον αφορά το καθαρό χρέος, στις 30 Ιουνίου 2025, ανήλθε σε 280,2 εκατομμύρια , 37,4 εκατομμύρια περισσότερα από το προηγούμενο έτος. Αυτή η αύξηση εξηγείται από θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές 25,7 εκατομμυρίων, αν και χαμηλότερες από τις αναμενόμενες, αντισταθμισμένες από εκταμιεύσεις 91,6 εκατομμυρίων σε μεταγραφές, 7,2 εκατομμυρίων σε τεχνολογικές επενδύσεις και 18,9 εκατομμυρίων σε πληρωμές τόκων.

Άλλα έκτακτα στοιχεία έχουν επίσης αντίκτυπο: 30 εκατομμύρια προέρχονται από εισφορές σε λογαριασμούς για μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου από την Exor, τη μητρική εταιρεία της Γιουβέντους, και 22,6 εκατομμύρια προκύπτουν από την αναταξινόμηση των τρεχόντων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με το ταμείο ακινήτων J. Village, το οποίο εκτιμάται ότι θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Παρόλο που η Γιουβέντους εξακολουθεί να έχει αρνητικό υπόλοιπο, η μείωση του ελλείμματος, η βελτίωση των εσόδων και ο έλεγχος του κόστους δείχνουν μια κάπως πιο ενθαρρυντική προοπτική σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, η αύξηση του χρέους και το βάρος των επενδύσεων και των μεταγραφών θέτουν διαρθρωτικές προκλήσεις που ο σύλλογος θα πρέπει να διαχειριστεί με σύνεση τα επόμενα χρόνια.

naftemporiki.gr