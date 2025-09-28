Logo Image

Απέδρασε με Γερεμέγεφ από το Αγρίνιο ο Παναθηναϊκός

(ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Με ένα γκολ του Σουηδού φορ στο φινάλε, το «τριφύλλι» νίκησε με 2-1 τον Παναιτωλικό

Την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πήρε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε στο Αγρίνιο με 2-1 τον Παναιτωλικό.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που έλεγξε το παιχνίδι, εκείνος που έφτιαξε τρεις μεγάλες στιγμές από το 30′ μέχρι και το 35′ με Τσιριβέγια, Τζούρισιτς, Μπακασέτα αλλά κι εκείνος που έκανε το μεγαλύτερο λάθος κι έδωσε την ευκαιρία στον Παναιτωλικό να σκοράρει στο 18′ μετά το απλωμένο χέρι του Τσέριν και την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αγκίρε.

Στο δεύτερο μέρος ήρθε η μεγάλη ανατροπή. Στο 57′ ο Τετέ με ατομική ενέργεια έκανε το 1-1 και στο 95′ ο Γερεμέγεφ με κεφαλιά μετά από σέντρα του Ρενάτο χάρισε την νίκη στους Αθηναίους.

