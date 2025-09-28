«Διπλό» της Κηφισιάς στο Παγκρήτιο

Η Κηφισιά έδωσε συνέχεια στις καλές εμφανίσεις που πραγματοποιεί από την αρχή της σεζόν μετά την επιστροφή της στη Σούπερ Λίγκα και περνώντας νικηφόρα με 3-1 από το Παγκρήτιο απέναντι στον αγνώριστο ΟΦΗ σημείωσε το πρώτο εκτός έδρας διπλό της, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.

Εκείνο που θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ωστόσο, είναι πως για δεύτερο στη σειρά παιχνίδι οι Ηρακλειώτες προδώθηκαν από τα νεύρα των παικτών τους, αφού μετά τις δύο αποβολές στη Λιβαδειά (Χριστογεώργος, Νους) που κόστισαν το βαρύ 0-4 την 4η ημέρα της Σούπερ Λίγκας, σήμερα ήταν η σειρά του Σενγκέλια να καταδικάσει την ομάδα του αντικρίζοντας απευθείας κόκκινη κάρτα στο 43΄.

Ανεξάρτητα απ΄ αυτό, πάντως, οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι στο διάστημα που προηγήθηκε και δεν έφτασαν στο γκολ χάρις στις επεμβάσεις του Χριστογεώργου, ο οποίος σταμάτησε τις προσπάθειες του Σιμόν στο 14΄ και του Πόμπο στο 19΄, όχι όμως κι εκείνη του Παντελίδη που σκόραρε στο 39΄, ύστερα από υποδειγματική αντεπίθεση με Τετέι και Αντονίσε και Παντελίδη.

Και σαν να μην έφτανε αυτό στο 43ο λεπτό βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο από μια ακατανόητη ενέργεια του Σενγκέλια, με τον Γεωργιανό να παρεμβαίνει σε μια αψιμαχία, να τραβά τα μαλιλιά του Αντονίσε και να αποβάλλεται από τον διαιτητή Παπαδόπουλο.

Στο 53΄ και σε τακουνάκι του Παντελίδη η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρ, για να ισοφαρίσει στο 65΄ ο Ανδρούτσος με προβολή ύστερα από σουτ του Νέιρα, σε μια από τις λιγοστές τελικές του ΟΦΗ.

Στο 80΄ ο Τεττέη αποδείχθηκε και σε αυτόν τον αγώνα game changer γράφοντας το 1-2 από τη σέντρα του Αντονίσε και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων βρέθηκε απέναντι στον Χριστογεώργο και προτίμησε να σιγουρέψει το γκολ δίνοντας στον Πόμπο, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 1-3.

Με τους τρεις βαθμούς η Κηφισιά ανέβηκε στους 7 κι έφτασε τον Λεβαδειακό στην πέμπτη θέση, ενώ οι Κρήτες παραμένουν στους 3 και η καρέκλα του Μίλαν Ράσταβατς άρχισε να τρίζει…