Ο Πιερό έκανε την δουλειά για την ΑΕΚ: 1-0 τον Βόλο

Αθλητικά

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Η Ένωση επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε επί του Βόλου με 1-0 στην Νέα Φιλαδέλφεια

Μετά την απώλεια βαθμών στην Λάρισα, η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες στη Super League, καθώς επικράτησε 1-0 επί του Βόλου στην Νέα Φιλαδέλφεια και βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τον Ολυμπιακό.

Στο πρώτο μέρος η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο της δημιουργίας.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία και απειλήθηκαν ουσιαστικά μόνο στο 18′, όταν ο Γιόβιτς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ από πολύ καλή θέση.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους η ΑΕΚ βρήκε μία εξαιρετική επίθεση και ταυτόχρονα την σύνδεση με τα αντίπαλα δίχτυα.

Ωραίο ποδόσφαιρο στο β΄ημιχρονο

Στο 54′ ο Μάνταλος ξεδίπλωσε την αντεπίθεση, ο Ελίασον έκανε την σέντρα από δεξιά και ο Πιερό με κεφαλιά έγραψε το 1-0!

Η είσοδος του Ζοάο Μάριο έκανε την Ένωση πιο παραγωγική αλλά το δεύτερο γκολ δεν ήρθε, με την μεγαλύτερη στιγμή να έρχεται στο 91′, με το οριζόντιο δοκάρι του Πιερό.

Παίζοντας όμορφα μέχρι το φινάλε, η ΑΕΚ κράτησε το υπέρ της 1-0, με τον Πέτρο Μάνταλο να γνωρίζει την αποθέωση από το κοινό, συμπληρώνοντας 400 παιχνίδια με την φανέλα του συλλόγου.

