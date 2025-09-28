Σούπερ Καπ: Τροπαιούχος και στις Γυναίκες ο Ολυμπιακός

Μετά την ανδρική μπασκετική ομάδα, χθες στη Ρόδο, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τον τίτλο του Σούπερ Καπ και στις Γυναίκες νικώντας με 74-30 τον ΠΑΣ Γιάννινα στην Άρτα.

Η Χριστινάκη ήταν αυτή που έκλεψε την παράσταση στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Το 7-6 (2’30’’) της Μπρούγκλερ, έγινε γρήγορα 7-17 (5΄45’’) με την Ελληνίδα διεθνή να φτάνει ήδη στους 12 πόντους.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα βρήκε ξανά το δρόμο προς το καλάθι στο 6’45’’ (9-17) και με τις Μόουρχαουζ – Σίνγκλετον πλησίασε στους έξι (13-19, 7’45’’). Η Χριστινάκη όμως ήταν και πάλι εκεί για τις «ερυθρόλευκες»: Το δεκάλεπτο έκλεισε 13-24 με την ίδια να φτάνει στους 19 πόντους με μόλις ένα άστοχο σουτ (1/1 βολή, 6/6 δίποντα και 2/3 τρίποντα).

Η ομάδα της Ηπείρου μπήκε στη δεύτερη περίοδο με ένα 6-0 (19-24, 13’) και η Δρακάκη επανέφερε την Χριστινάκη, η οποία ευστόχησε αμέσως για να φτάσει η ίδια στους 21 πόντους (19-28, 14’), για να κλείσει με 24-38 το ημίχρονο.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στην τρίτη περίοδο με την Χριστινάκη να πασάρει στον αιφνιδιασμό στην Τζόνσον για το +21 (25-46, 23’45”) και την Κολλάτου να οδηγεί στο +30 (27-57), νικώντας τον χρόνο στο φινάλε του δεκαλέπτου και κρίνοντας οριστικά το παιχνίδι.