Ο Τσέχος Μπρούνερ νικητής στο 43ο Σπάρταθλον

Ο Τσέχος Ράντεκ Μπρούνερ αναδείχθηκε νικητής στον ιστορικό 43ο υπερμαραθώνιο Σπάρταθλον με χρόνο 22 ώρες.55’.13’’, στη δέκατη συμμετοχή του.

Ο Μπρούνερ, που έφτασε πρώτος στο άγαλμα του βασιλιά Λεωνίδα στην Σπάρτη, στη διάρκεια της νύχτας έκανε υπερπροσπάθεια καθώς οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν και μια ελαφριά βροχόπτωση τον συνόδεψε μέχρι τον τερματισμό των 245 χιλιομέτρων.

Ο Τσέχος δήλωσε απόλυτα ευχαριστημένος από την απόδοσή του κι ευχαρίστησε τους Έλληνες φιλάθλους στην Σπάρτη που βρέθηκαν στον τερματισμό χειροκροτώντας την προσπάθειά του. Τον νικητή στεφάνωσε ο δήμαρχος Σπάρτης, Μιχάλης Βακαλόπουλος, μαζί με τον πρόεδρο του Διεθνούς Συνδέσμου, Βαγγέλη Πολυμέρη.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο εξαιρετικός Ιταλός δρομέας Φραντσέσκο Περίνο πραγματοποιώντας έναν πολύ καλό αγώνα, καθώς μονομάχησε με τον προπορευόμενο Φινλανδό Γιούσο Σίμπανεν, o οποίος έχασε πολύτιμο χρόνο κατά τη διάρκεια της ανάβασης προς το χωριό Καπαρέλλι.

Στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε το Σπάρταθλον 2025 ο Ιάπωνας Γιοσιχίκο Ισικάβα (έχει στεφθεί νικητής στον αγώνα) με χρόνο 23.54’.23’’ και στην τέταρτη ακολούθησε ο Ισπανός Ιβάν Πενάλμπα Λόπεθ (24.15’.34’’).

Πέμπτος και ταυτόχρονα πρώτος Έλληνας δρομέας ήταν ο Γιώργος Δημουλάς, ο οποίος στη γέφυρα του Ευρώτα κατάφερε να προσπεράσει το Ισραηλινό Ρόι Γεχούντα (έκτος) και να πανηγυρίσει με ξεχωριστό σεμνό τρόπο τον άθλο του.

Στην κατηγορία Γυναικών, πρώτευσε η Ουγγαρέζα Αντρέα Μορόζκα με χρόνο 25.09’.06’’ ύστερα από πολύ καλό αγώνα ο οποίος χαρακτηρίστηκε από το σταθερό τέμπο της. Δεύτερη ήταν η Ελληνίδα Δέσποινα Σημαντράκου με χρόνο 25.37’.44’’, ενώ την τριάδα έκλεισε η Σλοβένα Νατάσα Ρόντνικ με χρόνο 26.09’.28’’.

Οι τερματισμοί όλων των αθλητών συνεχίζονται μέχρι την συμπλήρωση του χρονικού ορίου των 36 ωρών, στις 19:00 το απόγευμα. Ο καιρός είναι βροχερός με θερμοκρασία αέρα στους 20 βαθμούς.

Ο αγώνας τελείται υπό την αιγίδα των Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και του υπουργείου Εθνικής Αμύνης.