ΚΕΔ: Οφσάιντ το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού, εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας πήρε θέση, με καθυστέρηση πάντως, για το «κομφούζιο» που δημιουργήθηκε με τη δυσλειτουργία του VAR στον αγώνα Ολυμπιακός-Λεβαδειακός (3-2).

Η ΚΕΔ επισημαίνει ότι το πρωτόκολλο ως προς την απόφαση του διαιτητή Κατσικογιάννη εφαρμόστηκε μεν σωστά στη φάση της ισοφάρισης (2-2) των φιλοξενούμενων, αλλά θα έπρεπε να είχε ακυρωθεί καθώς όπως αποδείχθηκε από τη χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, υπήρχε παράβαση.

«Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού σημειώθηκε χθες χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιθανής παράβασης οφσάιντ που προηγήθηκε πριν από την επίτευξη του τέρματος, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου περίπου 17 λεπτών, στην οποία παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα από τον πάροχο της τεχνολογίας VAR, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα παροχής εικόνων ριπλέι στο VAR ούτε χρήσης του ημιαυτόματου οφσάιντ (σε αυτό το διάστημα οι οθόνες δεν λειτουργούσαν εξ ολοκλήρου και ήταν μαύρες)», ανέφερε η ΚΕΔ.

Και πρόσθεσε:

«Όταν προκύπτει μια τέτοια δυσλειτουργία του συστήματος, ο διαιτητής λαμβάνει την τελική απόφαση βάσει της δικής του αντίληψης και των πληροφοριών που λαμβάνει από τον βοηθό διαιτητή.

Η μη δυνατότητα πρόσβασης στα ριπλέι της φάσης οδήγησε στην αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης, που ήταν ακύρωση του γκολ για θέση οφσάιντ, την οποία τελικά μπορέσαμε να αναλύσουμε μετά τη λήξη του αγώνα, οπότε και αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα.

Είναι σαφές ότι τα χθεσινά τεχνικά προβλήματα είχαν μεγάλη επίδραση στη σωστή λήψη αποφάσεων. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας θα εξετάσει το ζήτημα της τεχνικής βλάβης με τον πάροχο της τεχνολογίας VAR, ώστε να διασφαλιστεί ότι τέτοιο ζήτημα δεν θα συμβεί ξανά στο μέλλον».