Super League: Σε Τρίπολη και Αγρίνιο τα φώτα

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έχουν επικίνδυνες αποστολές απέναντι σε Αστέρα και Παναιτωλικό

Επικίνδυνες εξόδους στην Τρίπολη και στο Αγρίνιο περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος για ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, που προέρχονται από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τους στο Europa League.

Αντίθετα, πιο εύκολο -θεωρητικά- έργο φαίνεται να έχει η ΑΕΚ που υποδέχεται τον Βόλο. Μετά το 1-1 στη Λάρισα η Ένωση νίκησε 2-1 τον Παναιτωλικό για το Κύπελλο. Οι Θεσσαλοί από την πλευρά τους μετρούν τρεις νίκες και μια ισοπαλία στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ τίθενται αντιμέτωποι στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Οι Αρκάδες έχουν μόλις ένα βαθμό στο πρωτάθλημα ενώ στο Κύπελλο έχασαν μεσοβδόμαδα εντός έδρας από τον Ολυμπιακό.

Ο «Δικέφαλος» έμεινε στο 0-0, μετά τον Παναιτωλικό, και με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα, ενώ έπεται το ταξίδι στο Βίγκο για τον αγώνα με τη Θέλτα.

Έχοντας συλλέξει και τους τέσσερις βαθμούς του μακριά από το Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός περιμένει τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι», μετά το 1-1 στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό πέρασαν θριαμβευτικά με 4-1 από τη Βέρνη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (28/9):

  • 17:00 ΑΕΚ – Βόλος
  • 19:00 ΟΦΗ – Κηφισιά
  • 20:30 Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ
  • 21:00 Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

