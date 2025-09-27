Πήρε βαθμό στο «Βικελίδης» ο Πανσερραϊκός

Μετά από τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του, ο Άρης έμεινε το βράδυ του Σαββάτου στο 1-1 με τον Πανσερραϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Τα λάθη κυριάρχησαν στα πρώτα λεπτά του αγώνα, αλλά μετά την πρώτη μισή ώρα οι γηπεδούχοι ενέτειναν την πίεση και αφού έχασαν κάποιες ευκαιρίες (Ράτσιτς, Μόντσου, Άλβαρο) άνοιξαν εν τέλει το σκορ στο 44΄, όταν ο Τεχέρο σέντραρε από δεξιά και ο Μοντσου έκανε το 1-0 με καρφωτή κεφαλιά.

Τα «λιοντάρια» ισοφάρισαν πέντε λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, μετά τη σέντρα του Γκριν από αριστερά και την κεφαλιά του Ιβάν, που είχε ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Φρίντεκ. Οι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν να βρουν γρήγορα ένα δεύτερο γκολ, αλλά το σουτ του Τεχέρο (58΄) απέκρουσε ο Τιναλίνι κι εκείνο του Μισεουί (69΄) πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους και ο Άρης έχασε την ευκαιρία να περάσει στη δεύτερη θέση πίσω από τον Ολυμπιακό, έστω με παιχνίδι περισσότερο από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, με τους οποίους ισοβαθμεί στους 10 πόντους. Για τον Πανσερραϊκό ήταν ο δεύτερος βαθμός στο εφετινό πρωτάθλημα.