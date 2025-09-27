Logo Image

Στον Ολυμπιακό και φέτος το Σούπερ Καπ

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρζώκα πανηγύρισε στη Ρόδο το τέταρτο στη σερί τρόπαιο στη διοργάνωση

Με τίτλο ξεκίνησε η νέα αγωνιστική περίοδος για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» κατάκτησαν για τέταρτη συνεχή χρονιά το Σούπερ Καπ νικώντας στον τελικό της Ρόδου τον Προμηθέα Πάτρας με 92-83.

Η πειραϊκή ομάδα ξεκίνησε εκπληκτικά , προηγήθηκε με 21-4 κι έστειλε τη διαφοά ακόμα και στους 19 πόντους, όμως χαλάρωσε πολύ στην τελευταία περίοδο κι έδωσε δικαίωμα στον αντίπαλό της να επιστρέψει στο παιχνίδι, όταν στο 33΄ μείωσε σε 73-68.

Σε εκείνο το σημείο όμως μίλησε η κλάση και η εμπειρία του Παπανικολάου, που με τρία κλεψίματα κι ένα τρίποντο δεν επέτρεψε στο αχαϊκό συγκρότημα να ελπίσει για την ολική ανατροπή.

Ο Ντόρσεϊ ήταν ο MVP του τελικού με 23 πόντους (3/4 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 2/2 βολές), ενώ 11 πρόσθεσε ο Γουόκαπ, 16 ο Βεζένκοβ και 11 ο Χολ, που εντυπωσίασε σε ακόμα ένα παιχνίδι.

Ο αλάνθαστος Μπαζίνας ήταν ο κορυφαίος του Προμηθέα (17 πόντοι με 2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 4/4 βολές), που είχε ακόμη διψήφιους σκόρερ τους ΜακΚάλουμ με 14 και Γκρέι με 11 πόντους.

