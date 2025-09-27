Ο Τσικίνιο «έσωσε» τον Ολυμπιακό

Επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό μετά την «ανάπαυλα» (1-1) στη Λεωφόρο. Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής και στον εναρκτήριο αγώνα της οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν του Λεβαδειακού με 3-2 στο «Γ. Καραϊσκάκης» κι έμειναν μόνοι πρώτοι, με παιχνίδι περισσότερο από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Τσικίνιο, ο οποίος σκόραρε δύο φορές και μάλιστα αμέσως μετά τα γκολ με τα οποία οι Βοιωτοί είχαν ισοφαρίσει, αποδεικνύοντας ότι -τουλάχιστον ως τώρα- είναι από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος και δικαιώνοντας την πρόβλεψη για «μάχη» στο κατάμεστο (sold out) γήπεδο του Φαλήρου.

Σε κάθε περίπτωση η νίκη του Ολυμπιακού ήταν δίκαιη, καθώς ήταν η ομάδα που είχε την κατοχή και τις ευκαιρίες, ατύχησε δε στη φάση του 34ου λεπτού όταν η εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Λοντίγκιν.

Τελικά οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με το πρώτο εφετινό τέρμα τους στη Σούπερ Λίγκα στο πρώτο ημίχρονο, που ήρθε από την κεφαλιά του Ρέτσου σε κόρνερ του Μουζακίτη (43΄).

Οι Βοιωτοί ξεκίνησαν πολύ καλά στο β΄ ημίχρονο, πήραν μέτρα στο γήπεδο και ισοφάρισαν στο 58΄, όταν ο Παλάσιος συνεργάστηκε με τον Όζμπολτ και με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Ένα γκολ που οι «πράσινοι» δεν χάρηκαν για πολύ, αφού στο επόμενο λεπτό ο Μουζακίτης σούταρε δυνατά έξω από την περιοχή, ο Λοντίγκιν βρήκε ελάχιστα τη μπάλα για να τη στείλει στο δοκάρι και ο Τσικίνιο στο «ριμπάουντ» έκανε το 2-1.

Στο 79΄ ο 20χρονος Γκούμας, που μόλις είχε μπει ως αλλαγή, ισοφάρισε με γυριστό σουτ μέσα στην περιοχή. Το παιχνίδι διακόπηκε για ένα τέταρτο λόγω προβλήματος στο VAR, καθώς δεν ήταν δυνατό να ελεγχθεί το γκολ για πιθανό οφσάιντ.

Το πρόβλημα δεν αποκαταστάθηκε με συνέπεια να εφαρμοστεί η αρχική απόφαση και το γκολ να «μετρήσει» (2-2). Αμέσως μετά την επανέναρξη με τη σέντρα από τους γηπεδούχους, ήταν ο Τσικίνιο που με ατομική προσπάθεια και σουτ έγραψε το 3-2, με το ρολόι να δείχνει 90΄+6.