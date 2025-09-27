Logo Image

Η Ατλέτικο «πάτησε» τη Ρεάλ στο ντέρμπι της Μαδρίτης

Η Ατλέτικο «πάτησε» τη Ρεάλ στο ντέρμπι της Μαδρίτης

Credit: REUTERS

Η ομάδα του Σιμεόνε ξέσπασε στην άσπονδη συμπολίτισσα, την οποία υποχρέωσε στην πρώτη ήττα της

Ο Χούλιαν Άλβαρες σκόραρε δύο φορές και η Ατλέτικο Μαδρίτης συνέτριψε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 5-2 στο ντέρμπι της Μαδρίτης, που αποτέλεσε για την πρωτοπόρο της LaLiga την πρώτη ήττα μετά από ένα τέλειο ξεκίνημα της σεζόν.

Η συναρπαστική αναμέτρηση σε ένα θορυβώδες στάδιο Metropolitano, με σχεδόν 70.000 οπαδούς, είδε την Ατλέτικο να αντεπιτίθεται από το 2-1 και να κατακτά μια αξέχαστη νίκη που την έφερε στην τέταρτη θέση με 12 βαθμούς.

Η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει στην κορυφή της LaLiga με 18 βαθμούς, δύο βαθμούς μπροστά από την Μπαρτσελόνα, η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Το επιθετικό ξεκίνημα της Ατλέτικο απέδωσε όταν ο Ρόμπιν Λε Νορμάν άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 14ο λεπτό, αλλά ο Κιλιάν Εμπαπέ ισοφάρισε με ένα σουτ από κοντινή απόσταση σε μια γρήγορη αντεπίθεση στο 25ο λεπτό και ο Αρντά Γκιουλέρ έδωσε στους φιλοξενούμενους το προβάδισμα 11 λεπτά αργότερα, από σέντρα του Βινίσιους Τζούνιορ.

Η κεφαλιά του Αλεξάντερ Σόρλοθ στις καθυστερήσεις πριν από το ημίχρονο για το 2-2 έδωσε ώθηση στην Ατλέτικο, που ανέκτησε το προβάδισμα πέντε λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ο Άλβαρες μετέτρεψε σε γκολ ένα πέναλτι, που έκανε ο Γκιουλέρ στον Νίκο Γκονζάλεθ.

Αφού ο Άλβαρες διεύρυνε το προβάδισμα των «Ροχιμπλάνκος» στο 64ο λεπτό με ένα εξαιρετικό φάουλ, ο αναπληρωματικός Αντουάν Γκριεζμάν σφράγισε τη νίκη με μια γρήγορη αντεπίθεση στις καθυστερήσεις.

