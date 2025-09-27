Η Κρίσταλ Πάλας σταμάτησε το αήττητο της Λίβερπουλ

Το «απόλυτο» ξεκίνημα της Λίβερπουλ στην Πρέμιερ Λιγκ διακόπηκε απόψε στο Λονδίνο από την Κρίσταλ Πάλας, με το νικητήριο γκολ του αναπληρωματικού Έντι Νκέτια στην τελευταία φάση του αγώνα να δίνει στους «Αετούς» μια δίκαιη νίκη επί των πρωταθλητών.

Ο Ισμαΐλα Σαρ άνοιξε το σκορ στο 9ο λεπτό από κοντινή απόσταση με το τρίτο του γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια του εναντίον των «Κόκκινων». Η Πάλας ήταν καταιγιστική κι έχανε μεγάλες ευκαιρίες, ενώ το σκορ δεν αυξήθηκε χάρη στις εξαιρετικές αποκρούσεις του Άλισον.

Το γκολ του (αναπληρωματικού) Φεντερίκο Κιέζα στο 87ο λεπτό φαινόταν ότι θα έδινε στους πρωταθλητές τουλάχιστον ένα βαθμό, καθώς ο Ιταλός διεθνής ισοφάρισε σε 1-1.

Αλλά οι παίκτες του Άρνε Σλοτ λογάριαζαν χωρίς τον Νκέτια, με το γκολ να «μετράει» μετά από μια εκτεταμένη επιθεώρηση του VAR και να στέλνει τους Λονδρέζους στη δεύτερη θέση, ως η μόνη εναπομένουσα αήττητη ομάδα στο πρωτάθλημα.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 6ης αγωνιστικής: