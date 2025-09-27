Ο Τραμπ απειλεί ότι θα μετακινήσει αγώνες από μη ασφαλείς πόλεις στο Μουντιάλ 2026

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους ότι μπορεί να παρέμβει για να μετακινήσει ορισμένους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μακριά από αμερικανικές πόλεις που θεωρούνται «έστω και λίγο μη ασφαλείς».

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι το τουρνουά θα είναι «πολύ ασφαλές», αλλά στη συνέχεια άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να αφαιρέσει αγώνες από ορισμένες πόλεις.

Όταν ρωτήθηκε για το Σιάτλ και το Σαν Φρανσίσκο, που πρόκειται να φιλοξενήσουν έξι αγώνες η καθεμία και συχνά ασκούν κριτική στις μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησής του, απάντησε: «Τις διευθύνουν ριζοσπαστικοί αριστεροί που δεν ξέρουν τι κάνουν. Θα βεβαιωθούμε ότι είναι ασφαλείς».

Το Σιάτλ (Lumen Field) πρόκειται να φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες της φάσης των ομίλων, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα της Εθνικής των ΗΠΑ στις 19 Ιουνίου, καθώς κι έναν στη φάση των «32» κι άλλον έναν στους «16». Στη Σάντα Κλάρα, 64 χιλιόμετρα από το Σαν Φρανσίσκο, το στάδιο Levi’s θα φιλοξενήσει πέντε αγώνες της φάσης των ομίλων κι έναν της φάσης των 32.

Το πρόγραμμα των αγώνων οριστικοποιήθηκε από τη FIFA τον περασμένο Φεβρουάριο και οι 11 πόλεις των ΗΠΑ που εμπλέκονται (συμπεριλαμβανομένων των Νέας Υόρκης/Νιου Τζέρσεϊ, Λος Άντζελες, Ντάλας, Μαϊάμι και Βοστώνης) ασχολούνται εδώ και μήνες με τις εκτεταμένες υλικοτεχνικές προετοιμασίες που απαιτούνται για μια διοργάνωση αυτού του μεγέθους. Το πρόγραμμα συμπληρώνουν τρεις μεξικανικές (Πόλη του Μεξικού, Γκουανταλαχάρα, Μοντερέι) και δύο καναδικές εγκαταστάσεις (Βανκούβερ, Τορόντο).

Στην πράξη, ωστόσο, η δυνατότητα αλλαγής των εγκαταστάσεων λιγότερο από ένα χρόνο πριν από το τουρνουά φαίνεται περιορισμένη. Ο Τραμπ δεν έχει επίσημη εξουσία να αποφασίσει για την αναδιάταξη των αγώνων, αλλά διατηρεί άμεση σχέση με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, τον οποίο αποκαλεί «μεγάλο φίλο» του.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ διέθεσε πρόσφατα 625 εκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για την ασφάλεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. «Οι πόροι», εξήγησε ο Άντριου Τζουλιάνι, επικεφαλής της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για το τουρνουά, «θα κατανεμηθούν αναλογικά μεταξύ των πόλεων με βάση τις ανάγκες».

Ωστόσο, παραμένει το ερώτημα εάν ο Τραμπ, ο οποίος προεδρεύει της ομάδας εργασίας, θα χρησιμοποιήσει αυτά τα κεφάλαια ως πολιτικό μοχλό.

Η κλήρωση για τη φάση των ομίλων θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου στο Κέντρο Κένεντι στην Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι εάν κρίνει έναν χώρο μη ασφαλή, θα παρέμβει για να μεταφέρει τους αγώνες αλλού: «Αν πιστεύουμε ότι μια πόλη είναι έστω και λίγο μη ασφαλής, θα μεταφέρουμε τους αγώνες».

